Dado Cavalcanti admite má atuação do Náutico diante do Salgueiro: "Não fizemos por onde"

(Foto: Comunicação/Náutico)

Apesar de ser o quinto jogo oficial da temporada, Dado Cavalcanti e seus jogadores já começaram a sentir a pressão da torcida do Náutico. Sem conseguir render o esperado e obtendo a segunda derrota seguida na noite desta quarta-feira (08) contra o Salgueiro, o nível de futebol apresentado vem sendo questionado pelos torcedores.

"Foi uma situação atípica. Não esperávamos que acontecesse, mas é óbvio que ia acontecer porque não fizemos por onde. Nosso time teve uma certa superioridade com um a mais até tomar o gol. Mas fomos desatentos e tomamos. Precisamos melhorar. O resultado foi horrível e o torcedor tem direito de sair chateado. Eu concordo com o nível de chateação porque também saí chateado. Vai ser difícil digerir a derrota. ", observou o comandante do escrete de Conselheiro Rosa e Silva.

Um ponto bastante contestado e curioso foi o fato de Dado ter poupado seis jogadores considerados titulares e que vinham atuando regularmente nos últimos jogos. Apesar da equipe não ter convencido antes, justamente no confronto de hoje, com várias alterações, o rendimento foi muito abaixo e surpreendeu todos.

"O pensamento maior é para os jogos do futuro. Não que esse jogo não fosse, porque o Salgueiro é organizado e mostrou isso hoje. Das equipes do interior, é a melhor. Mas a resposta em termos de arrependimento só pode ser dada lá na frente. Temos o Campinense e depois um jogo único pela Copa do Brasil. Precisamos nos superar em termos emocionais porque estamos vindo de duas derrotas consecutivas", afirmou Dado Cavalcanti.

Dado e sua comissão têm quatro dias para treinar e preparar a equipe para o próximo confronto, que será domingo (12), contra o Campinense, fora de casa e pela Copa do Nordeste. Os atletas considerados titulares devem voltar e o pensamento é de que o futebol seja muito melhor do que o apresentado nesta noite na Arena de Pernambuco.