Náutico encara Guarani de Juazeiro pela primeira fase da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: jogo válido pela 1° roda da Copa do Brasil, a ser realizado no romeirão, em juazeiro do norte

A Copa do Brasil terá sua primeira fase fechada nessa semana, com jogos realizados na quarta (15) e quinta (16). Um dos jogos marcados para amanhã, marca um confronto regional entre Guarani de Juazeiro e Náutico, no Romeirão, às 22h30 (Brasília, 21h30 em Recife e Juazeiro do Norte). O vencedor desse confronto, enfrentará o Sampaio Corrêa. A equipe maranhense se classificou empatando fora de casa, na última quarta, contra o São José-RS.

O Náutico vem de uma derrota doída contra o Campinense por 2 a 0 na Copa do Nordeste, que complicou ainda mais sua situação na competição regional. Pensando nisso, é que o Timbu buscará se recuperar fora de casa, onde tem um desempenho abaixo da temporada, com apenas uma vitória, contra o Central, no Pernambucano. O empate classifica o time alvirrubro.

Vivendo boa fase no ano, com duas vitórias consecutivas e quatro jogos sem perder, o Leão do Mercado Guaraju, fará sua primeira partida no ano que não será valida pelo Cearense. A equipe ocupa a vice-liderança do estadual e precisará vencer para se classificar na competição nacional mais importante do primeiro semestre.

Náutico pretende esquecer problemas contra o Guarani

Dado Cavalcanti vive um momento ruim no Náutico, e apesar da diretoria alvirrubra declarar apoio incondicional, o comandante alvirrubro sabe que, se não classificar o time para a próxima fase e ir para o quarto jogo sem um resultado positivo, o seu cargo corre grande risco. Por isso mesmo, mas do que a classificação, uma atuação convicente, coisa que o time não tem desde a partida contra o Uniclinic, é essencial.

Outro grande problema enfrentado pelo técnico, é a sequência de jogos do Timbu, que impede a equipe de ganhar uma cara. O técnico falou sobre isso: "A gente desembarcou no Recife domingo à noite. Na segunda, um treino leve. Só lá em Juazeiro vamos passar as primeiras informações do Guarani. É um time que vem fazendo um bom Campeonato Cearense, hoje é o vice-líder e tem o artilheiro da competição. A gente sabe que é um adversário difícil e que tem uma força maior dentro de casa. As informações serão passadas para os jogadores"

Como se não bastasse isso, Maylson, que vinha sendo opção, tanto pro time titular, como no banco, se irritou após ser substituído no último jogo, falou mal da comissão técnica após o jogo e não deve continuar no Náutico. Dudu, com dores na coxa esquerda, também vai ser desfalque, além de William Silva e Anselmo, ainda machucados.

Sem esses jogadores, que desfalcarão o time alvirrubro, o provável Náutico que irá a campo contará com: Tiago Cardoso; Joazi, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Giovanni; João Ananias, Rodrigo Souza, Cal Rodrigues e Marco Antônio; Erick e Jefferson Nem.

Guarani espera manter boa fase

O time cearense, que volta a Copa do Brasil depois de quatro anos longe da competição nacional, encara de novo um time pernambucano. Sendo eliminado pelo Santa em 2013, o Leão, que vive situação bem diferente daquela, espera fazer prevalecer o mando de campo, pra vencer o tradicional adversário.

Para o jogo desta quarta, a grande esperança do time rubro-negro passa pelos pés de Leilson, meia que é artilheiro do estadual cearense com oito gols. O provável time titular escalado pelo técnico Washington Luiz terá: Rodrigues; Calcinha, Regineldo, Pedro e Natiel; Carlos André, Elry, Leilson e Adenilson; Ítalo e Rondallys.