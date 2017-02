Após duas partidas fora, Dudu reaparece no time do Náutico

Meio-campista jogou três partidas e está em busca da sua primeira vitória pelo Timbu (Foto: Divulgação/Náutico)

Dudu estreou pelo Náutico na Arena de Pernambuco no clássico das emoções válido pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano – a partida terminou empatada em 1 a 1 – e voltou ao campo em outro clássico, dessa vez no Arruda, pela Copa do Nordeste, quando o Timbu perdeu para o Santa Cruz por 1 a 0.

O terceiro jogo do meio-campista com a camisa alvirrubra foi mais uma derrota, quando o Timbu perdeu em casa por 2x0 para o Salgueiro. Poupado para evitar complicações futuras, o atleta volta a campo na próxima segunda-feira e espera ajudar a equipe a se recuperar no estadual.

"Quero ter um resultado melhor do que vinha tendo. Tenho a consciência de que não estou no meu melhor, ainda não achei o meu melhor futebol aqui. Eu, assim como todo o grupo, estou chateado com o momento. Mas vamos trabalhar mais, buscar de algum jeito reverter essa situação e espero chegar aos 100% da minha condição", afirmou Dudu.

O jogador ficou de fora das duas últimas partidas – uma pela Copa do Nordeste e uma pela Copa do Brasil – por causa de um desgaste no músculo posterior da coxa direita. O exame de imagem não acusou lesão, mas o atleta foi poupado e, sem dores, treinou com o grupo, podendo aparecer no time titular de Levi Gomes e Kuki.

"Eu queria ir para os jogos, mas a dor era grande e a preparação física achou melhor me poupar. Tive uma contratura na perna, mas já estou recuperado. Fiz um trabalho de fortalecimento na posterior da coxa e hoje (quinta-feira) volto a treinar com o restante do grupo. Espero que não volte a doer e que eu possa ir ao próximo jogo para ajudar o Náutico", disse.

O Timbu volta a campo na próxima segunda-feira (20), diante do Belo Jardim, às 20h30, no Estádio do Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. O Náutico atualmente ocupa a quarta colocação com quatro pontos e o Belo Jardim está na vice-lanterna, com apenas um ponto somado até o momento.