Em má fase, Belo Jardim e Náutico tentam reabilitação no Pernambucano

INCIDENCIAS: Partida válida pela 4ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2017, a ser disputada no Arruda, em Recife

Consistência. Essa é a palavra-chave na noite desta segunda-feira (20), no Arruda, para Belo Jardim e Náutico na 4ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2017. Precisando se reabilitar, os times tentam melhor sequência na temporada e no Estadual, pois a fase não é nada positiva para ambos até o momento em 2017.

Depois de terminar a fase inicial como vice-líder, com 12 pontos de 18 disputados, o Calango ainda não venceu na segunda etapa do certame e nem gol marcou. Nas três partidas disputadas, o alviverde somou um ponto devido a empate com o Santa Cruz, que o deixa na 5ª posição, à frente apenas do Central, já que o alvinegro ainda não pontuou até o momento.

O Timbu, entretanto, não vence há quatro confrontos somando todos os campeonatos em disputa neste ano. Pelo Pernambucano, derrotou apenas a Patativa, empatando com o Mais Querido e sendo derrotado pelo Salgueiro. O revés para o Carcará o coloca na 4ª colocação e com quatro pontos.

Calango tem base mantida e força máxima

Tentando somar a primeira vitória e marcar o primeiro gol na segunda fase, o Belo Jardim espera apresentar bom futebol diante do Náutico. A equipe, comandada por Luciano Velozo Júnior, não vai ter mudanças em relação a quem foi a campo na derrota sofrida para o Sport na Ilha do Retiro, na última quarta-feira (15).

Mesmo ciente da necessidade de recuperação no Pernambucano, pois está fora da zona de classificação às semifinais, o treinador do Calango opta por manter a base que já vem atuando no Hexagonal do Título. O goleiro Andrei, que ganhou a vaga de Celso, permanece entre os 11 no time do Agreste.

Quem também se mantém como titular é o lateral-direito Denilson e o experiente volante Júnior, que estiveram ameaçados de perder espaço para Romário e Manoel, respectivamente. Na zaga, o comandante opta pela manutenção de Vanderson e Fabrício, que tiveram atuação segura contra o Leão.

Na cabeça de área, Bilisco está mantido, já Bruno Sacomani e Boca são os responsáveis pelo setor de armação do time alviverde. O ataque, no entanto, deve ser formado por Rogerinho e Raniel, uma vez que foram bem ante os rubro-negros e deram trabalho aos adversários nos jogos realizados em Recife.

Modificado, Timbu ainda não está definido

Precisando se reabilitar na temporada, o Náutico vai precisar ainda ter que superar as lesões. O jovem lateral-direito Joazi, com contusão no joelho, desfalca o Timbu por três meses e será substituído por David, também formado na base do clube e única opção para a posição para o duelo.

Outra mudança, mas por opção técnica, é a opção por Ewerton Páscoa na cabeça de área ao lado de João Ananias. Com isso, Rodrigo Souza é sacado do meio e Adalberto forma a dupla de zaga com Tiago Alves. A única dúvida do comandante interino Levi Gomes, inclusive, é no setor de armação. Dudu, recuperado de dores na coxa, pode ganhar vaga de Jefferson Nem.

Exaltando a versatilidade algumas peças do grupo, o treinador do time alvirrubro explicou as modificações para a partida contra o Calango. O técnico, que está substituindo o demitido Dado Cavalcanti, comenta as alterações promovidas na equipe titular, ressaltando a importância da bola aérea.

"Quero dar uma consistência maior no meio-campo. Com o Páscoa ali, Marco Antônio vai ter mais liberdade para chegar do meio para frente. Além disso, pela entrada de mais um zagueiro, fico com três jogadores altos. Em um momento como esse, aproveitar as bolas paradas podem ser importantes", comentou Levi, que pode não ficar na área técnica. O escrete da Rosa e Silva anunciou a chegada de Milton Cruz, tendo a possibilidade de já ficar na área técnica.