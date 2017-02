Sob olhares de novo técnico, Náutico vence Belo Jardim e se recupera no Pernambucano

INCIDENCIAS: Partida realizada no Estádio do Arruda, no Recife/PE. Jogo válido pela quarta rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2017.

O momento era muito ruim. Resultados negativos, demissão de técnico, derrotas e crise. Na noite desta segunda-feira (20), o Náutico tinha apenas uma missão: vencer o Belo Jardim e começar a recuperação. Aconteceu dessa forma. Em jogo realizado no Estádio do Arruda, o Timbu venceu por 2 a 0, com gols marcados por Marco Antônio e Erick.

Com o resultado, o time da Rosa e Silva voltou a balançar as redes e a vencer após quatro partidas. No Campeonato Pernambucano, o clube ocupa a terceira colocação no Hexagonal do Título, com sete pontos ganhos. Sem vencer, o Calango soma apenas um ponto, no quinto lugar.

A quinta rodada acontece na quarta-feira de cinzas (1º). O Belo Jardim encara o Central no Estádio Lacerdão, em Caruaru. O Náutico mede forças contra o Sport no clássico da rodada, na Ilha do Retiro. Ambos os duelos acontecem às 20 horas. Antes, porém, os alvirrubros enfrentam o Campinense às 20h30 da próxima quinta-feira (23), na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Equilíbrio no primeiro tempo

A grande novidade do Náutico era a presença de Milton Cruz nos camarotes do Arruda. O treinador desembarcou no Recife horas antes e acompanhou o elenco alvirrubro. O contrato do técnico com o clube será assinado nesta terça-feira (21). Quando a bola rolou, o Belo Jardim começou a partida assustando os hexacampeões pernambucanos. Aos quatro minutos, João Marcus estava sozinho na direita e errou a pontaria na hora do chute.

O Náutico tentava sair para o ataque, mas a forte postura defensiva do Belo Jardim impedia qualquer ação ofensiva da equipe. O primeiro lance de perigo veio aos 17 minutos. Erick avançou pela direita e chutou com muita força. O goleiro Andrei começou a se destacar com providencial defesa. Aos 25, Erick foi acionado mais uma vez e fez boa jogada individual ao tirar o zagueiro com habilidade e bater forte. Andrei defendeu novamente.

O jogo caiu muito de ritmo. Aos 33, os poucos torcedores presentes no Arruda quase viram um golaço. David avançou até a linha de fundo e cruzou. Alison tentou finalizar de bicicleta e assustou os defensores alviverdes. Aos 45 minutos, o Calango atacou em duas oportunidades seguidas. Na primeira, Júnior cobrou falta com muita força e Tiago Cardoso foi acionado pela primeira vez. Na segunda, João Marcus recebeu de frente para o gol, mas chutou muito mal.

Gols no começo e no fim dão vitória ao Timbu

Mal o jogo recomeçou e o Náutico enfim saiu na frente do marcador. Logo aos dois minutos, Erick recebeu na ponta direita e cruzou na área. Alison desviou de cabeça e Marco Antônio empurrou com tranquilidade para as redes e marcou o primeiro gol alvirrubro no jogo. Foi o primeiro tento depois de quatro partidas. O Belo Jardim não se intimidou e tentou empatar o jogo. Aos 13, Adenilson chutou após ser acionado em cruzamento, mas mandou para fora.

Os dois treinadores realizaram modificações, e o jogo caiu de ritmo durante a etapa complementar. O Náutico se contentou com o gol e tentava furar o bloqueio do Belo Jardim, que buscava contra-atacar com perigo. Aos 33, Rogerinho cobrou escanteio e João Marcus cabeceou muito forte para a defesa de Tiago Cardoso. Os alvirrubros responderam em seguida, quando Juninho deixa a marcação e tocou para Alison na grande área. O jogador finalizou com a canhota e Andrei defendeu.

Aos 38 minutos, foi a vez do Timbu buscar a ampliação da vantagem no contra-ataque. No setor ofensivo, Erick rolou para Juninho e o atleta bateu forte para nova intervenção defensiva de Andrei. Aos 45 minutos, o Náutico deu números finais ao confronto. Muito acionado no confronto, o jogador foi derrubado por Vandinho após boa jogada individual. Na cobrança, o atleta de 19 anos cobrou com categoria e marcou o primeiro gol como profissional para acabar o jejum.