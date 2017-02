De volta ao elenco, Maylson garante não ter mágoas com Dado Cavalcanti

Volta do jogador será importante para o restante da temporada (Foto: Divulgação / Náutico)

Na última semana, o meia Maylson protagonizou um dos momentos mais conturbados do início de ano alvirrubro. Após a derrota no jogo contra o Campinense, o jogador alvirrubro não só reclamou por ter sido substituído, como tentou agredir o então preparador físico, Wilton Bezerra, jogando um prato em direção ao rosto dele. Após o episódio, o meia foi afastado da equipe e sua saída do clube parecia iminente, mas com a demissão do técnico Dado Cavalcanti e sua comissão técnica, algumas opções foram modificadas.

Após pedidos de desculpas ao elenco e diretoria e uma longa conversa com o novo comandante, o técnico Milton Cruz, o Náutico anunciou a reintegração de Maylson ao elenco alvirrubro. Ele ainda sofreu algumas medidas administrativas, mas segue com o time para o restante da temporada.

Em coletiva realizada essa tarde no CT Wilson Campos, na Guabiraba, o jogador garantiu não estar arrependido do acontecido, apesar de reconhecer que errou em sua atitude. Sobre o técnico Dado Cavalcanti, o meia garantiu não guardar mágoa: "Não tenho nada contra o Dado, posso ter me expressado errado depois de uma derrota, mas precisava falar, estava muito chateado, mas o auxiliar dele, realmente, para mim, morreu.", ressaltou o jogador.

Perguntado sobre o motivo do atrito, o meia retratou que sofria um tratamento diferenciado (no mal sentido), em relação aos restante dos jogadores da equipe: "Em nenhum momento cobrei titularidade, que eu tinha que ser titular. O que tava me chateando mesmo, como eu falei para todos do clube, era o modo que ele conversava comigo e diferentemente com outros. Não conseguia ter aquele papo olho-a-olho, não sentia firmeza", explicou.

Ele também falou da expectativa de retorno à equipe: "Espero agora, que eu possa ajudar o Náutico a sair dessa situação, estamos em duas competições importantes, então eu espero dar o meu melhor para ajudar meus companheiros e ser feliz aqui." Com o retorno de Maylson, o Náutico volta a ter mais uma opção para o meio campo, o setor que sofreu menos mudanças na equipe.