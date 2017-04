Volante Rodrigo Souza é dúvida para decisão contra Sport

Foto: Divulgação/Náutico

O volante Rodrigo Souza, do Náutico, é dúvida para decisão de domingo (23), contra o Sport, na Arena de Pernambuco, pela semi final do Pernambucano. O jogador deixou o campo no último domingo, na Ilha do Retiro, sentindo forte incômodo na panturrilha direita. O exame de imagem realizado constatou, nesta quinta-feira (20), que o atleta sofreu um edema na perna. O coodernador médico do timba não excluiu o jogador do clássico. Rodrigo fará tratamento intensivo para entrar em campo no fim de semana..

“O exame apontou um edema na panturrilha e ele ficará em tratamento na fisioterapia até o último momento. Rodrigo Souza não está vetado para o jogo e estamos na expectativa de que ele enfrente o Sport no domingo”, explicou Couto.

Souza não participou de nenhum treino do Náutico ao longo desta semana. E não trabalha com o restante do elenco nesta tarde, na Arena. A equipe alvirrubra fará um treino tático para definição do time para partida. Com a ausência do volante, o técnico Milton Cruz poderá escalar o lateral-esquerdo Giovanni improvisado na cabeça de área.