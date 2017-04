Resultado Náutico x Sport no Campeonato Pernambucano 2017 (1-1)

18:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (23) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:58 A final do Campeonato Pernambucano ainda terá uma data definida. O Náutico, agora, volta suas atenções para buscar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, única competição da equipe para o restante da temporada, mas antes tem a disputa do terceiro lugar do estadual diante do Santa Cruz, que vale a vaga na Copa do Nordeste 2018. Já o Sport entrará em campo agora já na próxima quarta-feira (26) para fazer um duelo com o Botafogo, às 21h45, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

17:56 Arena Pernambuco recebeu um público de 19.541 torcedores, gerando uma renda de R$ 283.440,00.

17:55 Com o resultado desta tarde, o Sport está classificado para a final do Campeonato Pernambucano. Os leoninos na decisão terão pela frente o Salgueiro, como primeiro jogo sendo na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, e a volta no Cornélio de Barros, em Salgueiro, no sertão pernambucano.

49’ Fim de jogo na Arena Pernambuco! O Sport segura um empate com o Náutico e garante a vaga na final do Campeonato Pernambucano 2017.

48’ Vermelho! Ewerton Páscoa mata contra-ataque derrubando Lenis no campo de ataque, recebe o segundo amarelo e é expulso.

46’ Manoel lança a bola para a área e o goleiro Magrão acaba defendendo com tranquilidade.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

43’ Lenis lança a bola na área para Diego Souza, que acaba se jogando e o árbitro manda seguir o lance.

41’ Lenis recebe de Raul Prata, vai para dentro da área, limpa a marcação e toca para o Rodrigo chutar errado em cima da marcação.

39’ Última alteração no Náutico: Sai: Marco Antônio. Entra: Alison.

38’ Uuuhhh! Tiago Alves aproveita bola que sobra na área e chuta de primeira para fora, com muito perigo.

37’ Maylson vai para cima da marcação, entra na área e Matheus Ferraz chega bem para cortar o perigo.

34’ Última alteração no Sport: Sai: Rithely. Entra: Rodrigo.

32’ Amarelo! Rithely impede a passagem de Manoel e é punido com cartão.

31’ Diego Souza tenta avançar pelo meio, mas a marcação chega e o meia-atacante fica no chão. Árbitro manda seguir o lance.

27’ Modificação no Náutico: Sai: Giovanni. Entra: Giva.

25’ Manoel aproveita bola que sobra pela esquerda e chuta muito fraco para fora, sem perigo.

23’ Amarelo! Maylson derruba Rithely no campo de ataque e é punido com cartão.

20’ Perdeu! Rogério recebe grande passe de Raul Prata, entra na área sozinho e fica de frente para o goleiro Tiago Cardoso, mas chuta em cima do arqueiro e perde grande chance.

19’ Modificação no Sport: Sai: Samuel Xavier. Entra: Raul Prata.

18’ Alteração no Náutico: Sai: Dudu. Entra: Maylson.

17’ Amarelo! Ewerton Páscoa entra de maneira ríspida em Rogério e é punido com cartão.

15’ Amarelo! Samuel Xavier faz falta dura em Ewerton Páscoa e recebe o primeiro cartão do jogo.

14’ Erick vai para cima da marcação, mas acaba se jogando e o árbitro manda seguir o lance.

11’ Náutico tenta partir para o ataque, mas encontra dificuldades para criar as jogadas. Sport vai se defendendo e também não vai ao setor ofensivo.

8’ Marco Antônio levanta a bola na área em cobrança de escanteio e a defesa rubro-negra afasta o perigo.

5’ Rogério erra passe no meio e Giovanni aproveita para chutar com perigo, para fora.

2’ Rogério domina pela esquerda, puxa para o meio e chuta para longe de meta.

0’ Começa o segundo tempo!

17:02 Náutico de volta para a etapa final, sem alterações.

17:00 Sport de volta para o segundo tempo com uma alteração: Lenis entrou no lugar de André.

46’ Fim do primeiro tempo!

45’ Um minuto de acréscimo.

43’ Equipes baixam um pouco o ritmo e pouco consegue criar nesse momento.

40’ Erick recebe bom passe de Giovanni e toca para Manoel chutar fraco em cima da marcação rubro-negra.

37’ Samuel Xavier avança com liberdade pela direita, levanta na área e André não consegue aproveitar.

34’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Fabrício cobra falta levantando na área, a defesa alvirrubra não marca bem e Matheus Ferraz sobe para cabecear para o fundo das redes para delírio do torcedor rubro-negro.

31’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! Marco Antônio cobra escanteio, Magrão sai muito mal do gol e Giovanni cabeceia para o fundo das redes para delírio do torcedor alvirrubro.

29’ Dudu avança pela direita e toca para Anselmo, mas o goleiro Magrão sai da área no momento certo e afasta o perigo.

26’ Manoel recebe pela esquerda, tenta finalizar de fora da área, mas chute acaba saindo errado.

24’ Mena recebe de Rithely pela esquerda, mas acaba escorregando e cruzando para longe da meta.

22’ Perdeu! Diego Souza faz grande jogada, manda para Mena, que ajeita bem e cruza na cabeça de André, que cabeceia para fora, perdendo grande oportunidade.

20’ Erick recebe bom passe de Dudu, entra na área com espaço, mas tenta rolar para o meio e a defesa rubro-negra afasta.

18’ Marco Antônio avança pelo meio e tenta lançar rasteiro para Dudu, mas bola vai muito forte e sai pela linha de fundo.

15’ Dudu cobra falta chutando direto para a meta, mas Ronaldo aparece cortando o perigo.

14’ Erick aproveita erro de Rogério no campo de defesa, vai para cima da marcação e acaba sendo derrubado por Durval na entrada da área. Falta perigosa.

11’ Dudu levanta bola na área em cobrança de falta, Rithely aparece e cabeceia para fora jogando para linha de fundo.

8’ Na trave! Erick faz grande jogada, passando por três rubro-negros e chutando de fora da área. A bola desvia e para na trave direita.

4’ Marco Antônio cobra falta pela esquerda levantando na área, mas a defesa rubro-negra afasta o perigo.

1’ Samuel Xavier recebe de Diego Souza pela direita e tenta lançar para Rithely, mas bola sai muito forte e vai direto para fora.

0’ Começa! A bola está rolando na Arena Pernambuco para Náutico e Sport, pelas semifinais do Campeonato Pernambucano 2017.

15:56 Fim da execução do hino de Pernambuco. Dentro de instantes, a bola vai rolar.

15:54 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

15:52 Náutico e Sport estão entrando no gramado da Arena Pernambuco. Muita festa das duas torcidas.

15:50 Torcedores vão chegando em bom número na Arena Pernambuco. Público deve ficar dentro da expectativa.

15:48 Encerrado neste momento o aquecimento do elenco dos jogadores do Náutico, que vão para os vestiários para voltar dentro de instantes.

15:46 Jogadores do Sport estão fazendo o aquecimento nos vestiários. Só vão entrar em campo de maneira definitiva.

15:38 Nesse momento, quem entra no gramado é o elenco do Náutico. Vão fazer o aquecimento e os alvirrubros festejam nas arquibancadas.

15:36 Os goleiros do Sport (Magrão e Agenor) também estão no gramado da Arena Pernambuco para realizar o trabalho de aquecimento.

15:35 Goleiros do Náutico (Tiago Cardoso e Jefferson) estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Arena Pernambuco.

15:30 O técnico Ney Franco terá os seguintes jogadores para utilizar no decorrer de partida: Agenor; Adryelson, Raul Prata, Evandro, Rodrigo, Neto Moura, Everton Felipe, Fábio, Lenis, Leandro Pereira, Paulo Henrique e Juninho.

15:25 O Leão entrará em campo com: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz e Mena; Ronaldo, Fabrício, Diego Souza, Rithely e Rogério; André.

15:20 Sport escalado! O técnico Ney Franco coloca o zagueiro Matheus Ferraz na vaga de Henriquez, que foi vetado pelo departamento médico. O restante do time não conta com desfalques.

15:15 O técnico Milton Cruz terá os demais jogadores à disposição no banco de reservas: Jefferson; Sueliton, Nirley, Adalberto, João Ananias, Cal Rodrigues, Maylson, Jefferson Renan, Juninho, Jefferson Nem, Alison e Giva.

15:10 O Timbu vai jogar com: Tiago Cardoso; David, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Manoel; Darlan, Giovanni, Erick, Marco Antônio e Dudu; Anselmo.

15:05 Náutico escalado! O técnico Milton Cruz promove as entradas de Darlan e Giovanni nas vagas de Rodrigo Souza, lesionado, e João Ananias, respectivamente.

15:00 Os dois times já estão nos vestiários da Arena Pernambuco. Dentro de instantes, as escalações devem ser divulgadas.

Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil! A partir de agora vamos acompanhar a partida de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano envolvendo Náutico x Sport ao vivo. O duelo vai acontecer às 16h00, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

O Sport que deve ir a campo será esse: Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Mena; Ronaldo, Fabrício, Rithely e Diego Souza; Rogério e André.

O Náutico que deve ir a campo será esse: Tiago Cardoso; David, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Manoel; Darlan, Giovanni, Erick, Marco Antônio e Dudu; Anselmo.

Mesmo jogando fora de casa, Ney Franco não vê a Arena Pernambuco como casa do Náutico: "O mando de campo é do Náutico, com a presença do torcedor deles, mas acho que é um estádio, na minha concepção, neutro. E um campo bom para jogar", disse.

Milton, inclusive, explicou o motivo de ter fechado parte do treino dessa sexta-feira (21): "Foram os jogadores que atuaram no jogo anterior contra o Sport. Eu tenho feito isso desde que eu cheguei. Eu vejo os pontos fortes e o que fizemos de errado para mostrar a eles e corrigir. A maioria dos atletas que estiveram lá atuaram contra o Sport."

Após poupar quatro jogadores titulares (Rithely, Rogério, Diego Souza e André) contra o Joinville, Ney Franco terá a disposição força máxima, com exceção de Ronaldo Alves, que continua sentindo lesão.

Depois da derrota nos últimos minutos do primeiro jogo, o técnico Milton Cruz deve promover mudanças no seu time titular. Apesar de não confirmar o time, o comandante alvirrubro deve fazer mudanças no seu meio-campo. Uma delas é forçada por conta da ausência de Rodrigo Souza.

O Leão, que em muitos jogos usou sua equipe reserva e até mesmo sub 20, ficou em terceiro lugar, com um ponto atrás do Náutico, por isso teve a desvantagem de decidir fora de casa no Náutico x Sport ao vivo hoje.

A equipe alvirrubra chegou até essa fase após conquistar a segunda colocação no Hexagonal do Título do Pernambucano, onde fez 18 pontos dos 30 disputados.

O Sport, em situação contrária por estar disputando várias competições ao mesmo tempo, encara mais uma de muitas decisões que terá. Para passar a final e enfrentar o Salgueiro, o Leão vai em busca de pelo menos um empate.

Eliminado em outras competições, o Náutico está com o foco totalmente voltado para o Campeonato Pernambucano. Para chegar até a final e disputar o título, o Timba precisa vencer por dois gols de diferença.