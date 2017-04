Buscando reverter vantagem, Náutico enfrenta Sport para encerrar jejum e chegar à final

Náutico e Sport se encontram novamente na fase semifinal do Campeonato Pernambucano 2017. Dessa vez, o Timbu é o mandante da partida que acontecerá, às 16h00, deste domingo (23), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. O Timbu entra em campo buscando chegar à final após dois anos e, de quebra, eliminar o Leão em um mata-mata depois de mais de 30 anos. Já os rubro-negros buscam continuar sonhando com 41º título estadual.

O Leão da Ilha venceu o primeiro jogo por 3 a 2 e joga pelo empate. O Náutico precisa da vitória por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Um triunfo alvirrubro por dois ou mais gols de diferença classifica o time da Rosa e Silva.

A arbitragem para este clássico vem novamente de fora do estado. Anderson Daronco apitará a partida, sendo auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Emerson Augusto de Carvalho.

O vencedor da partida enfrentará o Salgueiro, que no sábado (22) venceu o Santa Cruz por 2 a 0, no Sertão. O Carcará disputará o título estadual pela segunda vez desde que a equipe se profissionalizou.

Com dúvidas no meio campo, Milton Cruz mantém escalação em segredo

O técnico Milton Cruz não confirmou o time para a partida. Apesar disso, a equipe deve ser a mesma que vem sendo utilizada nos últimos jogos. O treinador a recuperação do volante Rodrigo Souza, que lesionou a panturrilha direita. Caso ele não atue, Darlan deve jogar no meio.

O Náutico deve entrar em campo com Tiago Cardoso; David, Ewerton Páscoa, Tiago Alves e Manoel; Darlan (Rodrigo Souza), Giovanni, Marco Antônio e Dudu; Erick e Anselmo.

Com a possibilidade de decisão nos pênaltis, a equipe treinou as cobranças em um momento sem a presença de jornalistas. “A possibilidade é grande. Uma vitória simples leva para os pênaltis, então cabe a gente trabalhar para não chegar despreparado. Vi as penalidades do Sport e vi que Magrão pega muitos pênaltis, mas a gente tem de trabalhar a confiança na batida. Se isso for necessário, que a gente esteja preparado. O aproveitamento vem sendo bom (risos) .” disse o zagueiro Tiago Alves

Preferindo mistério, Ney Franco não revela o time

A preparação para o jogo começou na quinta (20). Os jogadores que não atuaram contra o Joinville fizeram um treino no CT, enquanto o zagueiro Ronaldo Alves -que ainda se recupera da lesão- iniciou um trabalho de transição. Na sexta-feira (21), os jogadores que atuaram na partida válida pela Copa do Brasil fizeram um trabalho na academia, enquanto com o elenco incompleto, Ney Franco comandou o treino.

Para fechar a preparação para a partida, houve um treinamento tático na manhã do sábado (22) com o elenco completo. Após o treino, o time seguiu para o regime de concentração. O técnico leonino revelou que o Sport está pronto e definido para partida, e que o time terá uma postura ofensiva.

Quanto à vantagem, Ney franco revelou: “Conseguimos uma pequena vantagem, mas não vamos sentar em cima do regulamento. Isso quer dizer que a gente vai para o jogo procurando a vitória o tempo todo, como foi o jogo passado. Acho que vai ser jogo mais aberto e quem for ao estádio verá uma bela partida de futebol, um jogo muito aberto, até com muitos gols”.

Com os retornos de Diego Souza, André e Rogério, o Sport deve repetir a escalação da primeira partida com Magrão; Samuel Xavier, Henriquez, Durval e Mena; Ronaldo, Fabrício e Rithely; Diego Souza, Rogério e André;