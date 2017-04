Recuperado de lesão, lateral Joazi inicia transição e se aproxima de retorno no Náutico

Destaque na última Segundona e o que mais atuou pelo alvirrubro, com 36 dos 38 jogos, jogador vive expectativa de jogar (Foto: Léo Lemos/Náutico)

A derrota para o Guarani de Juazeiro, em fevereiro, custou não apenas a desclassificação na Copa do Brasil ao Náutico, mas também a perda de uma peça importante no elenco. O lateral-direito Joazi, um dos que mais jogou durante a Série B do ano passado, realizou uma cirurgia no joelho direito após romper ligamento colateral e tinha previsão de ficar fora dos gramados por até três meses.

Titular absoluto até se lesionar, o jogador alvirrubro cumpriu os prazos e o protocolo traçados pelo departamento médico, começando a parte transição conforme esperado. Com contrato até 2018, prolongado no ano passado, é aguardado que fique à disposição para o técnico Milton Cruz no início da Segundona.

Por ter participado de 36 dos 38 jogos do certame nacional em 2016, o lateral demonstra ansiedade em seu retorno. Focado nas atividades de recuperação a cada dia e mostrando tranquilidade, prevê a volta daqui a um mês e meio, no máximo, comemorando uma recuperação rápida e exaltando o empenho dos médicos.

Joazi inicia transição médica e poderá retornar já no início da Série B (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Minha recuperação está indo bem e eu estou até impressionando um pouco pela minha força de vontade, bem como dedicação dos médicos e fisioterapeutas. Ainda vou fazer a transição física, para então voltar a treinar e jogar normalmente. Previsão é de que, daqui a um mês ou no máximo um mês e 15 dias, eu possa trabalhar com o grupo. Não vejo a hora disso acontecer novamente", declarou.

Com exercícios específicos e tendo o departamento fisiológico aptos, o atleta explica o atual quadro clínico: "Já estou correndo normalmente e só falta fortalecer um pouco a musculatura. Assim, eu vou poder fazer movimentos em diagonal e lateral. Por conta disso, eu voltarei a fazer o que estava acostumado e poderei jogar novamente", completou.

O Timbu, entretanto, vai atuar duas vezes antes da Segunda Divisão. O time vai disputar o 3º lugar do Campeonato Pernambucano com o rival Santa Cruz, depois de ser eliminado pelo Sport na semifinal, valendo a última vaga do estado na Copa do Nordeste 2018. Já estão garantidos, porém, o Leão e o Salgueiro, que fazem final inédita e as partidas sem datas definidas.