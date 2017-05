Atletas do Náutico destacam empenho do grupo após reunião com diretoria

Foco do elenco agora é o jogo contra o Santa Cruz (Foto: Divulgação / Náutico)

Após paralisação dos jogadores do Náutico na última quinta-feira (27), onde houve inclusive uma coletiva convocada por eles para reclamação de salários atrasados, o Timbu decidiu mudar sua diretoria de futebol. Para o lugar de Marcílio Sales, Eduardo Henriques e do vice-presidente de futebol, Toninho Monteiro, Emerson Barbosa foi chamado para retomar o posto deixado por ele no ínicio do ano, após divergências na contratação de Dado Cavalcanti.

Emerson Barbosa, que aceitou de pronto a proposta de voltar ao clube, se reuniu com o elenco após o treino desta segunda (1º) no CT Wilson Campos, para falar novamente sobre o atraso dos salários. Barbosa não chegou a falar em datas, mas prometeu ao elenco que a situação seria resolvida da forma mais rápida possível.

O meia Dudu, foi ponderado ao falar sobre a reunião com o diretor: "Emerson veio passar a situação para nós. Passamos por um momento difícil e todos viram nosso pronunciamento. Mas ele deu uma tranquilizada, falou que estão dispostos a mudar tudo isso que estamos vivendo. Existem situações de dinheiro para entrar e eles estão correndo atrás. Pediram para focar nessa semana de trabalho já que temos um jogo extremamente importante", disse o meia que chegou esse ano ao Náutico.

Ele ainda ressaltou que o grupo alvirrubro está agora, com foco total na decisão de terceiro lugar do Campeonato Pernambucano, onde decidirá com o Santa não só a colocação final, como a vaga na próxima Copa do Nordeste, que inclusive dará 600 mil de cota de participação para o vencedor, o que no caso do Náutico, é essencial para a resolução de parte dos problemas financeiros.

"Vamos esperar um pronunciamento completo. Eles não prometeram data, nem nada. O nosso grupo é muito bom. Todos os jogadores vão enaltecer essa força. Eu já vivenciei isso de salário atrasado e poucas vezes eu vi um grupo desse. A gente até brinca porque, às vezes, vocês (imprensa) estão filmando e a gente está dando risada e falamos: "Será que isso vai pegar bem?". Mas é uma coisa natural, todo mundo está com uma alegria enorme de vivenciar o trabalho", explicou Dudu.