Náutico com quatro ausências no meio-campo para clássico contra Santa Cruz

Apesar de lateral-esquerdo, Giovanni vinha atuando melhor como volante no time alvirrubro (Foto: Léo Lemos/Náutico)

A situação desconfortável do Náutico dentro e fora dos gramados não é mistério para mais ninguém. Além dos fracassos neste início do ano, dos salários atrasados e de ter que estrear na Série B sem a presença da torcida, pois vai precisar cumprir punição de 2016, o Timbu busca dar a última cartada para agradar os torcedores na disputa do 3º lugar do Campeonato Pernambucano 2017.

Para o confronto diante do arquirrival Santa Cruz, por ser eliminado na semifinal para o Sport, o time alvirrubro tem três desfalques já certos e outro praticamente confirmado. A certeza é do volante Rodrigo Souza, vetado, bem como o lateral-esquerdo Giovanni - que vinha jogando na cabeça de área - e o meia Dudu, por terem solicitado desligamento do elenco.

A única dúvida no meio fica por conta de Maylson, já que sentiu dores no tornozelo esquerdo depois de uma pancada no local. Em atividade nesta quinta-feira (4), no CT Wilson Campos, o jogador não subiu para o campo e ficou na fisioterapia, tendo presença incerta. A expectativa é de que retorne aos treinamentos nessa sexta-feira (5), mas não deverá ficar à disposição.

Maylson tem presença incerta em clássico diante do Mais Querido (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Para as respectivas vagas, Milton Cruz deve colocar Darlan de primeiro volante, uma vez que já desempenhou a função em outras vezes. João Ananias deve voltar à titularidade no lugar do lateral, por já ter atuado assim anteriormente. Maylson, todavia, era opção na equipe, o que faz o treinador manter Marco Antônio entre os 11.

Na armação, junto a Marco, a tendência é a entrada de Jefferson Nem. O atacante, formado na base do clube, foi escolhido na movimentação e não possui concorrentes diretos para a posição. No ataque, Anselmo e Erick devem continuar, tal qual Tiago Cardoso no gol, David e Manoel nas laterais; Tiago Alves e Ewerton Páscoa formam a dupla de zaga.

Caso não tenha novas ausências no último treino antes de enfrentar o Mais Querido, na Arena de Pernambuco nesse sábado (6), a escalação do escrete da Rosa e Silva no jogo de ida é: Tiago Cardoso; David, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Manoel; Darlan, João Ananias, Jefferson Nem e Marco Antônio; Anselmo e Erick.