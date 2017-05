Atacante Anselmo critica situação interna no Náutico: "Um ambiente difícil para futebol"

Atleta revela ter visto funcionários chorando por conta de salários atrasados (Foto: Léo Lemos/Náutico)

A situação incômoda nos bastidores do Náutico vai causando reflexos no atual elenco. Problemas financeiros já não são novidades, causando assim atraso no pagamento da folha salarial, deixando jogadores e até funcionários chateados. Um dos mais experientes do grupo, o atacante Anselmo, foi um dos que resolveu desabafar sobre a crise interna.

Sem receber direito de imagem desde que chegou ao Timbu, no início desse ano, o centroavante revelou informações sobre o caos interno. A sequência de promessas da antiga diretoria de futebol do clube, assim como o drama vivido por alguns profissionais, o deixaram incomodado para a sequência da temporada.

"Tiveram umas coisas que aconteceram aqui dentro que se soubessem o que aconteceu... Foram duas situações comigo. Em dois dias que eu pisei aqui no CT, já não queria estar mais aqui. Sentei para tomar café e vi funcionário chorando, sem saber se iria pagar quem deve ou teria de comprar o que comer para casa. É um ambiente difícil para futebol e difícil para ter foco no campo", afirmou o atleta, que recebeu apenas dois meses neste ano.

Alguns atletas do elenco, que estão desde 2016, não receberam os vencimentos (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Essa antiga diretoria veio dizendo que foram eles que tiraram a nossa concentração. Mentira, fomos nós! Nós também combinamos que não iríamos dar entrevistas, porque alguém poderia explodir e falar algo. Já a antiga diretoria veio aqui e disseram que pediram para não falarmos, o que é mentira também. Queremos trabalhar com a verdade e só que a nossa situação seja definida", completou.

A demora para receber os vencimentos, segundo os novos dirigentes, será solucionada rapidamente, pois não haverão reforços para esse início da Série B. Ainda assim, o camisa 9 da equipe da Rosa e Silva se mostra bastante insatisfeito e lamenta que o plantel já deu seu voto de confiança, mas sem o retorno esperado.

"Desde que começou esse atraso que falam que vai entrar na sexta. Já está virando um dilema essa tal de sexta-feira. Eu espero que o mundo não acabe numa quinta-feira. Está todo mundo no seu limite, por mais que a gente tente trazer uma leveza maior ao ambiente. Estou ouvindo pedirem um voto de confiança já há dois meses e meio", encerrou.