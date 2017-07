Sem dar pistas de escalação, Beto Campos prepara Náutico para enfrentar CRB

Sem dar pistas da escalação, Beto Campos prepara Náutico para enfrentar CRB (Foto: Comunicação/Clube Náutico Capibaribe)

Após duas derrotas fora de casa, o Náutico recebe o CRB, nesta sexta-feira (30), na Arena de Pernambuco, pela 11ª rodada da Série B. A partida será tratada como uma decisão, visando que o Timbu está na lanterna do campeonato com apenas dois pontos.

Sob o comando do técnico Beto Campos, no treino desta terça-feira (27) foi realizados apenas trabalhos táticos sem pistas do provável time que deve entrar em campo como titular. O único jogador que está confirmado fora da partida é o lateral direito Sueliton, expulso contra o Guarani.

Do outro lado, a presença do atacante Erick ainda está em aberto. O jogador que ficou de fora da última partida por causa de dores no ombro esquerdo apareceu no treino e deu voltas no gramado. Espera-se que com a melhora, ele participe do treinamento desta quarta-feira (28), na Arena de Pernambuco, realizado de portões fechados à imprensa.

"O Erick é um jogador de muita qualidade e que vem comprovando isso nos jogos. Ele tem o respaldo do grupo e se for para o jogo na sexta-feira com certeza vai nos ajudar muito", declarou o volante Amaral.

A equipe da Rosa e Silva acertou com mais um reforço para a temporada. Ao todo foram 29 contratações, 14 para o Brasileirão série B. Henrique, lateral-esquerdo, veio do São Paulo-RS por indicação do técnico Beto Campos. O jogador tem 25 anos e atuou doze vezes nesta temporada, entre confrontos do Campeonato Gaúcho e da Série D, e marcou um gol.