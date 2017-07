Bruno Mota sente lesão na coxa e desfalca Náutico por até 15 dias

Bruno fez sua estreia diante do Goiás e participou de um dos gols(Foto: Léo Lemos / Náutico)

As coisas insistem em não melhorar no Náutico. Mesmo numa semana onde foi esboçada uma melhora no ambiente político do clube, as notícias ruins insistem em perseguir o Timbu. Dessa vez, a novidade é o desfalque do meio-campista Bruno Mota, que sofreu uma lesão e irá ficar do próximo jogo, contra o CRB na Arena de Pernambuco.

Segundo a Assessoria de Imprensa alvirrubra, o atleta sofreu uma lesão na coxa esquerda e irá ficar de fora por um período de 10 a 15 dias. Bruno Mota vinha sendo tido como uma das principais opções do técnico Beto Campos e se machucou num momento em que o Náutico necessita iniciar uma reação dentro da competição.

A estreia do meia aconteceu duas rodadas atrás, na derrota por 3x2 para o Goiás na Arena de Pernambuco. Mesmo tendo perdido a partida, o jogador acabou deixando uma boa impressão para parte da torcida, tendo participado da jogada do segundo gol alvirrubro no jogo, marcado pelo atacante Vinícius.

O substituto de Bruno é uma incógnita. Isso porque o comandante Beto Campos optou por realizar o treinamento com portões fechados para a imprensa, deixando no ar a possibilidade de mudanças na equipe. O treinador liberou, nesta quarta-feira (28) apenas que os jornalistas tivessem acesso ao aquecimento nos vestiários da Arena de Pernambuco, palco do próximo desafio do Timbu, e o mesmo deve acontecer na movimentação de amanhã.

Esse não será o único desfalque do Náutico para enfrentar o CRB na próxima sexta-feira (30). O lateral esquerdo Suelinton, que foi expulso após botar a mão na bola e cometer o pênalti que originou o gol da derrota para o Guarani, também não estará à disposição, assim como Joazi, que sofre de lesão na coxa direita. O atacante Erick, que sofreu pancada no ombro no confronto contra o Goiás, segue como dúvida.