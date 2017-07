Atacante Erick retorna após lesão e reforça Náutico em jogo contra CRB

Jogador tem presença assegurada pelo treinador Beto Campos em duelo diante dos regatianos (Foto: Léo Lemos/Náutico)

A fase ruim do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro 2017 já não é mais novidade para ninguém que acompanha futebol. Diante do CRB, nessa sexta-feira (30), o Timbu vai tentar se reabilitar e buscar ter a primeira vitória na Segundona. Para isso, o técnico Beto Campos fez mistério ao longo da semana e fechou a preparação sem definir quem vai a campo.

Certeza, porém, é a volta do atacante Erick ao time titular. Recuperado de edema no ombro sofrido na derrota para o Ceará, pela 3ª rodada, o jovem cria da base chegou a ser dúvida durante os preparativos. O departamento médico, contudo, o liberou e o treinador confirmou sua presença entre os 11 ante os regatianos.

"Erick treinou e tivemos mais um trabalho. Com condições, ele vai para o jogo, conforme aguardo. Trabalhamos com três atacantes e um meia compondo e vamos definir apenas momentos antes. Os atletas têm de saber quem sai jogando, mas sempre o jogador sabe um dia antes, no mínimo. É o que estamos trabalhando", declarou Beto.

Comandante alvirrubro opta pelo mistério no último treinamento antes da partida (Foto: Léo Lemos/Náutico)

O lateral-direito Sueliton, suspenso por expulsão contra o Guarani, e o meia Bruno Mota, que sofreu lesão na coxa, serão os únicos ausentes nos alvirrubros. Na lateral, entra David, enquanto que Renan Paulino e Darlan disputam um espaço no meio-campo dos pernambucanos para a partida com os alagoanos.

Na lateral-esquerda, Jeanderson e Manoel brigam pelo setor, ocupado antes pelo zagueiro Feliphe Gabriel, que atuou improvisado. O recém-contratado Gilmar concorre por um espaço no ataque com Iago junto a Vinícius e o artilheiro da temporada. De resto, a equipe será mantida, com Tiago Cardoso no gol, Aislan e Breno Calixto na zaga; Amaral faz a cabeça de área e Giovanni a armação.

Se não sofrer nenhuma baixa de última hora, o escrete da Rosa e Silva vai a campo diante do Galo com: Tiago Cardoso; David, Aislan, Breno Calixto e Jeanderson (Manoel); Amaral, Darlan (Renan Paulino) e Giovanni; Erick, Gilmar (Iago) e Vinícius