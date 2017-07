Lanterna, Náutico busca primeira vitória na Série B contra irregular CRB

O momento é conturbado, mas a chance de reabilitação é na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na noite desta sexta-feira (30) na 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Às 21h30, o Náutico recebe o CRB buscando somar a primeira vitória, enquanto o adversário tenta manter o bom momento após se recuperar.

Com apenas dois pontos de 30 disputados, o Timbu vive uma situação bastante complicada, ficando sete atrás do Figueirense, vice-lanterna. Seu último algoz foi o Guarani, em partida realizada no Brinco de Ouro no último sábado (24), que levou a melhor ao vencer por 2 a 1, fazendo os alvirrubros ficarem isolados na lanterna.

Já o Galo da Pajuçara, que vive fase mais irregular, está embalado para o confronto. Após cinco derrotas consecutivas, os alagoanos voltaram ao caminho das vitórias e somou dois triunfos em sequência. O último foi na sexta-feira (23) diante do Paysandu no Rei Pelé, em Maceió, que o deixou na 11ª posição e somando 13 pontos.

Erick volta, mas Beto Campos faz mistério no Timbu

O técnico Beto Campos fez mistério ao longo da semana e fechou a preparação sem definir quem vai a campo. Certeza, porém, é a volta do atacante Erick ao time titular. Recuperado de edema no ombro sofrido na derrota para o Ceará, pela 3ª rodada, o jovem cria da base chegou a ser dúvida durante os preparativos. O departamento médico, contudo, o liberou e o treinador confirmou sua presença entre os 11 ante os regatianos.

"Erick treinou e tivemos mais um trabalho. Com condições, ele vai para o jogo, conforme aguardo. Trabalhamos com três atacantes e um meia compondo e vamos definir apenas momentos antes. Os atletas têm de saber quem sai jogando, mas sempre o jogador sabe um dia antes, no mínimo. É o que estamos trabalhando", declarou Beto.

Comandante alvirrubro opta pelo mistério no último treinamento antes da partida (Foto: Léo Lemos/Náutico)

O lateral-direito Sueliton, suspenso por expulsão contra o Guarani, e o meia Bruno Mota, que sofreu lesão na coxa, serão os únicos ausentes nos alvirrubros. Na lateral, entra David, enquanto que Renan Paulino e Darlan disputam um espaço no meio-campo dos pernambucanos para a partida com os alagoanos.

Na lateral-esquerda, Jeanderson e Manoel brigam pelo setor, ocupado antes pelo zagueiro Feliphe Gabriel, que atuou improvisado. O recém-contratado Gilmar concorre por um espaço no ataque com Iago junto a Vinícius e o artilheiro da temporada. De resto, a equipe será mantida, com Tiago Cardoso no gol, Aislan e Breno Calixto na zaga; Amaral faz a cabeça de área e Giovanni a armação.

CRB com base mantida para manter boa fase

No reencontro de Dado Cavalcanti com o Náutico, expectativa é de que a escalação da última partida seja mantida. Sem desfalques por lesões ou suspensões, o comandante do CRB deverá permanecer com o time que bateu o Paysandu em casa. Um dos titulares é o meia Chico, que é um dos responsáveis no setor de armação e aposta no momento ruim do Timbu para embalar na competição.

"Eles estão passando por um momento difícil e a gente tem que saber aproveitar essa dificuldade deles. Teremos que aproveitar isso, porém vamos jogar fora de casa e em um campo neutro. Teremos que entrar em campo focados e buscar essa vantagem que nós temos em relação a eles", assegurou o camisa 10.

Vitória em casa sobre Paysandu faz CRB manter time titular para encarar o Timbu (Foto: Douglas Araújo/CRB)

A defesa vai ser formada por Edson Kölln - que defendeu o Santa Cruz em 2016 - no gol, com Marcos Martins e Diego ocupando as laterais do Galo da Pajuçara. A dupla de zaga, por sua vez, terá Flávio Boaventura e Adalberto, que estavam no clube alagoano desde o ano passado e já estão entrosados.

O meio-campo, que conta com cinco atletas, tem Yuri - com passagem pelos pernambucanos em 2014, Danilo Pires - volante que atuou pelo Tricolor do Arruda recentemente - e Edson Ratinho. Já Erick Salles fará a armação ao lado de Chico, enquanto que Zé Carlos jogará isolado na referência.