Com gol de Zé Carlos, CRB vence o Náutico em Recife e se aproxima do G-4

Pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebeu o CRB na Arena de Pernambuco nesta noite de sexta-feira (30). E no confronto de alvirrubros, os alagoanos levaram a melhor, com Zé Carlos fazendo o único gol da partida aos 23 do segundo tempo, decidindo o equilibrado duelo nordestino.



Se em campo se viu equilíbrio, na tabela as situações são opostas. O Timbu segue amargando a lanterna com apenas dois pontos conquistados, vivendo uma situação sufocante e com as chances de fugir da queda cada vez menores. Já o CRB, com a vitória, saltou para o 5º lugar, com 16 pontos, mas pode perder até três posições com os jogos de amanhã.



O próximo desafio dos dois times será fora de casa. O Náutico vai enfrentar o ABC no Frasqueirão, às 21h30 da próxima terça (04). Já o Galo de Campina só jogará no outro sábado (08), contra o Boa Esporte, em Varginha às 19h.

Náutico começa ensaiando reação

Após melhoras no ambiente político do clube, a expectativa dos recifenses era de iniciar uma arrancada diante do CRB. A torcida abraçou a causa e o clima era de apoio, que foi refletido dentro de campo já aos 7 minutos, quando Vinícius cabeceou e obrigou Edson Kolln a fazer bela defesa.



Os visitantes responderam aos 13, em chute de primeira de Chico, que mandou para fora, e mais perigosamente ainda aos 20, quando Zé Carlos encheu o pé e Tiago Cardoso espalmou para salvar o Timbu. Dois minutos depois, os donos da casa voltaram a investir, após chute cruzado de Manoel que passou pra fora com muito perigo.



O confronto seguiu pegado, sem grandes chances de gol para ambos os lados. Aos 42, na última jogada que levou perigo na etapa inicial, Aislan cobrou falta na barreira e na sobra, Giovanni voltou a dar trabalho para Edson Kolln, que se esticou todo para mandar pra escanteio.

Em meio à polêmicas, Zé Carlos decide pro CRB

A esperança de vencer a primeira na Série B se mantinha para os alvirrubros. que já aos 2 minutos da etapa final soltaram o grito de gol, mas o assistente anulou corretamente o tento assinalado por Erick. Após a anulação, inicuou-se uma confusão que parou o jogo por dois minutos.

O embate seguia equilibrado, com os mandantes sendo mais incisivos na partida, mas sem conseguir dar grandes sustos no goleiro adversário. O CRB vinha levando menos perigo, mas foi cirúrgico quando teve sua grande chace, e aos 23 Zé Carlos se aproveitou de falha da zaga Timbu e deu um toquinho por cima de Tiago Cardoso, abrindo o placar na Arena.

Após o gol, o atacante Neto Baiano, velho conhecido dos pernambucanos pela época em que defendeu o rival Sport, começou a provocar os atletas do Náutico, que caíram na pilha do centro-avante, que quase ampliou aos 47, mas parou no goleiro. Com a situação ainda mais desesperadora após ficarem atrás do placar, os donos da casa não conseguiram reagir e o jogo terminou mesmo com o placar de 1x0 para o Galo.