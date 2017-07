Beto Campos mantém dúvidas no time titular e sinaliza permanência de esquema tático do Náutico

Artilheiro Vinícius, com dores lombares, pode não jogar diante dos abecedistas (Foto: Léo Lemos/Náutico)

A derrota para o CRB, na última sexta-feira (30), foi a nona sofrida em 11 jogos pelo Náutico nessa Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Virando a chave para tentar a primeira vitória, diante do ABC, o técnico Beto Campos mantém dúvidas para definir quem vai a campo no jogo em Natal na noite dessa terça-feira (4), às 21h30, no Frasqueirão.

O atacante Vinícius, artilheiro do Timbu na Segundona, foi vetado pelo departamento médico com dores lombares e deve ser substituído por Iago. Segundo o comandante, nem mesmo com a saída do atleta fará o esquema tático ser modificado, pois há dificuldades para tentar deixar a situação ruim de lado.

"Vinícius não treinou, com lombalgia e, nesse último jogo, ele já passou por algumas dificuldades. De resto, todos treinaram. Nós já estávamos pensando em modificar o sistema, mas com a dificuldade que estamos enfrentando para trabalhar, complica. Não sei se conseguiremos fazer isso, contudo algumas peças mudaremos. Vai mudar a característica e seguir com o sistema", afirmou Beto, que analisa uma evolução apesar de erros.

Treinador do Timbu deixa escalação titular para jogo contra potiguares em aberto (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Estamos diariamente conversando com o time. Sou um treinador que gosto muito de conversar com jogadores individualmente e, isso, pode passar pela maneira de jogar. A gente tem sentido um grupo com uma responsabilidade grande e eles têm demonstrado isso. Não perdemos os jogos por corrermos, mas erros acontecem. Os adversários chegam e fazem os gols, porém não vejo uma equipe desorganizada e estamos melhorando a cada jogo", completou.

O treinador alvirrubro ainda poderá realizar duas mexidas na defesa e as deixa em aberto até pouco antes da bola rolar. O zagueiro Aislan e o lateral-esquerdo Manoel, que não foram bem no confronto diante dos regatianos nessa última rodada, podem abrir espaço para Léo Carioca e Jeanderson, respectivamente.

Campos, de certeza, vai ter o retorno do lateral-direito Sueliton, que foi desfalque por estar cumprindo suspensão. Com isso, David volta a ser opção de reserva e a provável deve ser: Tiago Cardoso; Sueliton, Aislan (Léo Carioca), Breno e Manoel (Jeanderson); Amaral, Darlan e Giovanni; Erick, Iago e Gilmar.