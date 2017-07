Jogadores do Náutico valorizam evolução na Série B após empatar com líder Juventude

Google Plus

Ainda que tenham saído à frente no placar, alvirrubros cedem igualdade aos gaúchos (Foto: Léo Lemos/Náutico)

O início ruim na Série B do Campeonato Brasileiro 2017 parece já ter virado passado no Náutico. Depois de ver seus rivais diretos na degola abrirem uma larga vantagem, vem mostrando evolução a cada partida. Na noite desta terça-feira (11), diante do líder Juventude, mostrou bom equilíbrio das peças em campo e ficou no empate em 1 a 1.

Insatisfeito com o resultado, apesar da boa atuação, o zagueiro Breno Calixto reconhece o bom momento vivido pelo adversário, que entrou e saiu de campo como líder isolado da competição. Ainda assim, Breno admite o esforço apresentado por seus companheiros, pedindo que os torcedores incentivem a equipe no clássico contra o Santa Cruz, já que pode ser a primeira vitória como mandante do Timbu.

"Foi um empate com sabor de derrota, pois a gente não levou pressão do Juventude. Quando a fase dos caras está boa, contudo, a bola bate nos caras e entra. Mas futebol é isso, quando não dá para ganhar, não vamos perder. Vamos seguir com a determinação e, inclusive contra o Santa Cruz, espero o apoio da torcida", declarou o defensor.

Com quase 6000 presentes, pernambucanos quebraram recorde de público na Arena pela Segundona (Foto: Léo Lemos/Náutico)

O volante Amaral, por outro lado, valorizou a igualdade ante o Verdão. O cabeça de área valorizou a dedicação coletiva dos alvirrubros diante dos alviverdes, que teve ex-parceiros de Novo Hamburgo na conquista do Gauchão, ressaltando o crescimento nesses últimos confrontos e a importância de pontuar na briga pela queda.

"A gente criou e até tentou, contudo jogamos com o líder. Enfrentamos uma equipe de qualidade, que vem jogando junta e já está entrosada. O Náutico está de parabéns pelo empenho nos dois últimos jogos, pois está sem perder e é importante somar pontos. Estamos em evolução e trabalhando para melhorar. Acredito que vamos sair dessa situação, já que estamos trabalhando para isso. O Náutico é time grande", afirmou o marcador, que foi complementado pelo técnico Beto Campos.

"Enfrentamos a equipe que é a líder, que está 20 pontos à nossa frente e que mostrou o porquê de estar onde está com a sua qualidade. Tem uma campanha positiva, boas reposições, faz troca de peças e mesmo assim melhora. Terminamos o duelo colocando o Juventude dentro do gol e forçando chutão. Eles tiveram todo o mérito do empate, pois foi um jogo muito igual", garantiu o comandante.