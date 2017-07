Com possível desfalque, Náutico se prepara para enfrentar o Santa Cruz

Google Plus

Beto Campos afirmou que escalação alvirrubra será revelada antes da partida (Foto: Léo Lemos/Clube Náutico Capibaribe)

Náutico e Santa Cruz se enfrentam às 16h30 deste sábado (15), na Arena de Pernambuco. Enquanto o Tricolor mira se aproximar o G4, o Timbu precisa realizar um desafio mais difícil: sair da zona de rebaixamento para Série C 2018.

Para a partida, o técnico Beto Campos afirmou que só irá definir a escalação alvirrubra momentos antes da partida. A expectativa gira em torno do atacante Gilmar, que tenta se recuperar de dores na coxa esquerda. Na quinta-feira (13), o atleta não treinou com bola e, nesta sexta-feira (14), apenas realizou tratamento intensivo na fisioterapia.

O treinador admitiu que é muito difícil que Gilmar jogue e acredita que o time entrará em campo com uma escalação diferente das anteriores. “Estamos com algumas observações, porque alguns atletas saíram por lesão também e isso faz parte. Mas para nós, neste momento, é muito ruim para manter uma equipe. Eu perco jogadores até em um momento bom. É o caso de Gilmar agora, é o caso de Vinícius... Isso é do futebol”, afirmou o comandante.

Caso não se recupere, o substituto de Gilmar deve ser Gerônimo. Além disso, há a possibilidade do meia Diego Miranda estrear como titular, substituindo o lateral-esquerdo Henrique Ávila, que atuou improvisado no ataque, na última partida.

Recém chegado, o atacante Lenílson teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e está a disposição da comissão técnica alvirrubra para entrar em campo. Porém, o jogador deve iniciar a partida no banco de reservas.

O Náutico deve entrar em campo com Tiago Cardoso; Sueliton, Breno, Feliphe Gabriel e Léo Carioca; Darlan, Amaral e Giovanni; Erick, Henrique Ávila (Diego Miranda) e Gerônimo.