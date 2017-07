Jogo Náutico x Santa Cruz AO VIVO online pela Série B 2017

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Náutico x Santa Cruz ao vivo, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

De resto, por outro lado, o treinador coral não deve realizar modificações e seguir com a base mantida, visando dar sequência a quem vem jogando. A única dúvida, apesar de não ser muito problema, é o atacante Augusto, com dores no pé. O atleta, no entanto, está mais cotado para começar de frente

Voltando de suspensão, André Luís recupera a vaga ocupada por William Barbio, que iniciou de titular nessa última rodada. Com as baixas, Gabriel Vallés e Wellington Cézar devem permanecer entre os 11, conforme foi no último compromisso

O meia Léo Lima e o atacante Bruno Paulo, que retornam de contusão, já estão à disposição da comissão técnica. Ambos, porém, serão opção no banco para o comandante tricolor, uma vez que não estão com a condição física ideal

Pelo Mais Querido, todavia, Givanildo vai ter quatro ausências para o jogo de logo mais. O lateral-direito Nininho, o volante Elicarlos, o meia Thiago Primão - com dores na coxa - e o atacante Ricardo Bueno - por lesão no joelho - foram vetados pelo DM

Recém chegado, o atacante Lenílson teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e está à disposição da comissão técnica para o primeiro duelo. O centroavante, entretanto, deve ser opção no banco do Timbu

Além disso, há também a possibilidade do meia Diego Miranda fazer sua estreia como titular. Diego substituiria o lateral-esquerdo Henrique Ávila, que atuou improvisado no ataque - pela ponta - contra o Juventude nessa terça-feira (11)

No lado alvirrubro, o técnico Beto Campos preza pelo mistério e garante que só vai definir os titulares momentos antes da bola rolar. Gilmar, que fez os últimos dois gols alvirrubros, tenta se recuperar de dores na coxa esquerda e pode ser substituído por Gerônimo

Se enfrentando pela sétima vez na temporada, com duas vitórias a favor de cada, além de dois empates, Náutico x Santa Cruz ao vivo fazem clássico em momentos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro 2017