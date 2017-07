Meia Giovanni se junta ao atacante Gilmar e desfalca Náutico contra Paysandu

Meio-campista vinha sendo um dos destaques apesar da má fase do Timbu na competição (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Apesar de manter sequência de três partidas sem perder e na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o Náutico tenta dar novo ânimo aos torcedores nessa terça-feira (18). Para enfrentar o Paysandu fora de casa, em Belém, o Timbu tem duas ausências já certas entre os titulares.

Reclamando de dores no joelho esquerdo após se lesionar sozinho em uma jogada isolada no empate sem gols em clássico contra o Santa Cruz, o meia Giovanni sequer viajou à capital paraense para o embate pela 14ª rodada. Ele será substituído por Diego Miranda, que vai fazer a estreia iniciando de frente.

Outra baixa no alvirrubro será o atacante Gilmar, desfalque no final de semana, com lesão de grau um na coxa esquerda. Na ocasião, Alison o substituiu e agradou o técnico Beto Campos, permanecendo com uma vaga na equipe. Há a tendência, ainda, do autor de dois gols na vitória sobre o ABC e no 1 a 1 com o Juventude ficar de fora do confronto com o Londrina no sábado (22).

Meia Diego Miranda é o mais cotado para ganhar vaga no meio-campo alvirrubro (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Zagueiro Léo Carioca deixou o campo com um incômodo no tornozelo esquerdo ainda durante o duelo na Arena de Pernambuco, entretanto viajou com o grupo e foi relacionado. O defensor havia virado dúvida e poderia não atuar, mas o departamento médico o liberou para encarar o Papão.

Já Bruno Mota e Vinícius, por outro lado, também continuam ausentes. O centroavante já está na transição e pode aparecer como opção para o encontro com os paranaenses, enquanto que o meio-campista tem o retorno aos treinamentos com bola incerto, pois ainda não começou a parte física.

Caso não tenha problemas de última hora, o time pernambucano vai a campo diante do Bicolor pela Segundona com: Tiago Cardoso; Breno Calixto, Feliphe Gabriel e Léo Carioca; Sueliton, Amaral, Jóbson, Diego Miranda e Ávila; Erick e Alison.