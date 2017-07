Giovanni inicia tratamento e mostra confiança para retorno rápido aos gramados

Google Plus

Divulgação/Náutico

O meia Giovanni sofreu uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, na partida contra o Santa Cruz. A contusão foi diagnosticada após o exame realizado na última segunda-feira (17) e o atleta já iniciou o tratamento. O atleta poderá retornar em até um mês e mostra otimismo na recuperação.

“Hoje (terça-feira) já estou melhor, acordei sem dor. Estou conseguindo andar sem mancar. Estou bem melhor que nos outros dias e acredito que possa evoluir ainda mais na recuperação. O departamento médico me passou que esse tipo de lesão pode levar um mês de tratamento, mas tudo depende da recuperação de cada jogador. Pode ser que o meu seja mais rápido”, disse confiante o jogador.

De acordo com o médico alvirrubro, Francisco Couto, o tempo de recuperação dependerá da evolução de Giovanni no tratamento. No entanto, ele também se mostra otimista devido ao início da reabilitação de Giovanni na fisioterapia.

“Ele teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, mas não é cirúrgico. A recuperação vai depender da sintomatologia do atleta, porém, como ele já está nos dando uma resposta muito boa na fisioterapia, desde domingo quando começou o tratamento, Giovanni pode ser liberado em menos de um mês. Vamos aguardar a evolução diária dele”, explicou o médico alvirrubro.