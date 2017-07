Londrina empata sem gols com Náutico e perde chance de entrar no G-4

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, disputada no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná

Vivendo situações diferentes na tabela, Londrina e Náutico duelaram na tarde deste sábado (22), na 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, em Londrina. No Estádio do Café, o Tubarão pecou na finalização e ficou no empate sem gols com o Timbu, perdendo chance de entrar no G-4.

Com o resultado, os azulinos veem o grupo de acesso à elite afastado, ficando na 7ª colocação e somando 24 pontos, dois a menos que o Vila Nova, que venceu o Internacional e é o 4º colocado. Os alvirrubros, por outro lado, seguem na lanterna e chegam agora a oito pontos, vendo o ABC - com 12 - mais próximo.

Os times voltam a campo, pela 17ª rodada da Segundona, no próximo sábado (29). Os paranaenses vão até Campinas enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa às 16h30, mas os pernambucanos duelam com o Criciúma na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, às 19h.

Equipes criam pouco e ficam zeradas

Em momentos totalmente distintos na temporada, Londrina e Náutico começaram o duelo com bastante equilíbrio. Ainda assim, os donos da casa tiveram mais determinação e criaram a primeira boa chance para ficar em vantagem. Artur disparou em velocidade, tabelou com Rafael Gava e bateu de longe, mas Jefferson tirou pela linha de fundo.

Apesar disso, o Timbu mostrou que não iria se abater na partida e foi à zona ofensiva tentando equilibrar as ações do adversário. Procurando espaços para furar o bloqueio, teve duas oportunidades quase que em sequência. Na primeira, Ávila trocou passes com Iago, invadiu a área e falhou no arremate. Logo depois, Diego Miranda bateu escanteio e Léo Carioca cabeceou para defesa segura de César.

Londrina até pressiona, mas não consegue furar o bloqueio (Foto: Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube)

Com o crescimento dos visitantes, os mandantes foram para o ataque, pois sentiram a necessidade de ressurgir dentro de campo. Ayrton deu fôlego até a linha de fundo na esquerda e cruzou para Jonatas Belusso, no entanto não alcançou. No rebote, Celsinho deixou na medida para Artur bater direto para fora. Em seguida, o mesmo Artur arrematou de novo da intermediária, entretanto o camisa 1 alvirrubro afastou com a ponta dos dedos.

Nos minutos finais, o confronto ficou menos movimentado que antes e com os times sem tanta criatividade. Buscando demonstrar que o fator casa poderia ser o diferencial, o Tubarão teve o último bom momento antes mesmo do intervalo. Rafael Gava cobrou falta na pequena área e Celsinho, surgindo livre, cabeceou para fora.

Londrina pressiona, mas Náutico se segura

Para a segunda etapa, o técnico Cláudio Tencati resolveu ajustar erros na sua equipe, promovendo a saída de Safira para a entrada de Carlos Henrique. Ainda assim, porém, a primeira boa chance foi do Náutico e com menos de um minuto de bola rolando. Iago fez bom lance no lado direito e chutou rasteiro, mas César afastou.

O susto logo no começo deu fôlego ao Londrina, que foi para cima dos visitantes determinado em buscar o resultado positivo dentro de casa. Rafael Gava cobrou escanteio na área e Marcondes subiu, mas testou para fora. Em sequência, Jonatas Belusso recebeu passe na marca do pênalti, no entanto emendou sem direção ao ficar livre de marcação.

Tubarão peca nas finalizações e placar com Timbu fica zerado (Foto: Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube)

Após a pressão sofrida, o treinador Beto Campos optou por tentar dar novo gás ao setor ofensivo de seu time e corrigir as falhas cometidas. O atacante Alison, que pouco apareceu nas jogadas de ataque, abriu o espaço para a entrada de Erick, poupado devido a uma virose. Mesmo assim, o comandante dos pernambucanos colocou ainda Gerônimo e sacou Sueliton. Com pouco tempo em campo, Gerônimo arrancou pela direita e soltou a bomba, contudo o goleiro do Tubarão impediu.

Sem criatividade dos dois lados, os momentos finais do confronto não tiveram a mesma movimentação apresentada durante quase todos os outros momentos. No último lance, Erick fez boa jogada em velocidade ao passar pela marcação, todavia demorou a bater e manteve o placar zerado.