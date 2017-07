Náutico pode ter cinco novidades para jogo contra Criciúma

Divulgação/Náutico

O técnico Beto Campos poderá contar com a volta de alguns jogadores para a partida do próximo sábado, contra o Criciúma, na Arena de Pernambuco. O meia Bruno Mota e o atacante Gilmar estão liberados do departamento médico e agora dependem apenas da parte física para voltar ao time.

A lesão de Bruno Mota o na coxa esquerda veio uma semana depois e desde então ele não vem atuando. Gilmar, por sua vez, não atua desde a 13ª rodada, em 11 de julho, quando o Timbu empatou com o Juventude em casa.

Outros dois ainda estão sendo avaliados pelo Departamento médico alvirrubro, o atacante Vinícius e o do zagueiro Léo Carioca. "Vinícius entrou na transição física, mas também faz a manutenção com a fisioterapia. Ele tem chance de jogar no sábado, mas vamos ver como ele vai evoluir ao longo da semana. Sobre Léo Carioca, o edema no tornozelo dele está diminuindo e na quarta ou quinta-feira, vamos fazer um teste em campo para saber como ele reage. Mas estamos otimistas, sim", afirmou Renato Barreto, médico do clube.

O meio-campista Giovanni, em tratamento em razão de uma lesão no joelho, ainda segue no departamento médico, com estimativa de retorno de pelo menos um mês.

Já o goleiro Tiago Cardoso e o atacante Erick. Ambos estavam em Londrina serão Reavaliados pelo DM. Os atletas passaram mal antes da partida e ficaram no banco de reservas. Erick ainda entrou nos minutos finais. "Desde que chegamos, conseguimos fazer a equipe ter uma identidade, mas perdemos jogadores por lesões. Erick e Tiago Cardoso tiveram que ficar no banco contra o Londrina. São situações que acontecem numa competição longa, mas temos alguns atletas se recuperando" , comentou o técnico Beto Campos.