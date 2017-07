Com volta de lesionados, técnico Beto Campos esboça time titular no Náutico

Foto: Comunicação/Clube Náutico Capibaribe

Visando o duelo contra o Criciúma, que acontecerá no próximo sábado (29), o treinador Beto Campos realizou alguns testes na equipe alvirrubra, durante o treinamento, no Estádio Grito da República, nesta terça-feira (25). O Timbu luta pela vitória para manter vivas as chances de escapar do rebaixamento para série C.

O meia Bruno Mota, o goleiro Tiago Cardoso e os atacantes Gilmar, Vinícius e Erick estão recuperados e participaram normalmente das atividades propostas. Os goleiros ficaram fazendo um trabalho específico, com o preparador Washington Araújo, enquanto o lateral-direito Sueliton e o zagueiro Breno, suspensos, ficaram em tratamento na fisioterapia por conta de cansaço muscular.

O primeiro trabalho do treinamento foi focado em finalizações, seguido pela transição da defesa para o ataque, que são os pontos mais falhos da equipe, que não consegue marcar há três jogos.

O lateral-direito Léo afirmou que a responsabilidade pelo jejum não é apenas do setor ofensivo. “O culpado não é só o ataque. É um coletivo. Acho que temos de ter um pouco mais de capricho e de tesão para fazer o gol lá na frente. Não digo só os atacantes, mas a gente lá de trás também quando subimos para cabecear uma bola na área. Acredito que durante essa semana a gente vai trabalhar bastante para no fim de semana sairmos com a vitória”, declarou o jogador.

Para ajudar a encerrar a cerca de gols, o Timbu conta com a ajuda de Vinícius e Gilmar, artilheiros da equipe no campeonato. “Com certeza que a volta deles vai nos ajudar. São peças importantes que a gente não pôde contar nos últimos jogos. Se puderem jogar, acredito que vão contribuir bastante”, concluiu Léo.

Na última parte da atividade, Beto Campos esboçou o time que pode ser o titular no próximo sábado. O Náutico deve entrar em campo com: Léo, Aislan, Feliphe Gabriel e Henrique Ávila; Amaral, Jobson e Diego Miranda; Erick, Iago e Vinícius.