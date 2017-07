Com metas opostas na Série B, Náutico e Criciúma duelam na Arena de Pernambuco

Náutico e Criciúma se enfrentarão, às 19h deste sábado (29) na Arena de Pernambuco. O jogo é válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá arbitragem do gaúcho Jean Pierre Gonçalves Lima.

Na lanterna da competição com apenas 8 pontos somados e a 12 de distância do Paysandu, primeiro colocado fora da zona, o Timbu chega inevitavelmente pressionado. Porém, depois de apenas 2 pontos somados nos 11 primeiros jogos, os pernambucanos conquistaram 6 nos últimos 5 desafios e pretendem aumentar a pequena ascensão.

O Tigre, por sua vez, joga visando uma entrada no G4. Mesmo estando apenas em 9º, os catarinenses se encontram a apenas um ponto de distância da zona de acesso, na qual podem entrar caso vençam e contem com tropeços de Londrina, CRB e Vila Nova.

Gilmar e Vinicius retornam ao time Alvirrubro

Autores de metade dos gols do Náutico no campeonato, os atacantes Vinícius, que balançou a rede três vezes, e Gilmar, que marcou duas, inclusive os dois últimos tentos do time na competição, voltam a ficar à disposição de Beto Campos. Outro atleta que retorna como opção é o meia Bruno Mota, que estava afastado devido a uma lesão na coxa.



Mas apesar desses três reforços, o Timbu não estará 100% para o duelo de sábado. Isso porque o lateral direito Sueliton e os zagueiros Léo Carioca e Breno Calixto foram vetados pelo Departamento Médico do clube. Contratado essa semana, o experiente atacante William Batoré ainda não foi regularizado e não poderá atuar.

Foto: Divulgação / Clube Náutico Capibaribe

Com isso, o técnico Beto Campos deverá começar com a seguinte escalação: Tiago Cardoso; Léo, Aislan, Phelipe Gabriel e Ávia; Amaral, Jóbson e Diego Miranda; Erick, Vinícius (Gilmar) e Iago.

Com mudanças, Criciúma quer aproveitar momento do adversário

O treinador Luiz Carlos Winck promoverá algumas alterações em sua equipe para a partida na Arena de Pernambuco. Com a ausência de Douglas Moreira, suspenso, e ainda sem poder contar com Raphael Silva, lesionado, o comandante carvoeiro optou por manter Nino na zaga e entrar com Barreto, Jonatan Lima e Jocinei no meio.

Outra novidade no time de Santa Catarina é a entrada de Caio Rangel como titular. O atacante retoma a posição no setor ofensivo, e com isso, Allison Farias vai para o banco de reservas. No setor defensivo, Diego Giaretta, zagueiro de origem, atuará na lateral esquerda, como vinha fazendo até a última rodada, quando o papel foi assumido por Márcio Goiano.

Foto: Divulgação / Criciúma Esporte Clube

Em sua formação inicial, o Tigre deverá contar com: Luiz; Diogo Mateus, Édson Borges, Nino e Diego Giaretta; Jonatan Lima, Barreto e Jocinei; Caio Rangel, Lucão e Silvinho.