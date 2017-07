Chegada de William acirra disputa por titularidade no ataque do Náutico

Com três gols, Vinícius é o artilheiro do Náutico na Série B(Foto: Divulgação / Clube Náutico Capibaribe)

Anunciado pelo Náutico na última quarta-feira (26) ao lado do volante Wiliam Schuster, o experiente atacante William Batoré, que teve passagens de destaque pelo Avaí e Ponte Preta e disputou a Série A2 pelo Água Santa-SP, chega para dar uma ‘’dor de cabeça boa’’ ao treinador Beto Campos. Isso porque o atleta disputará posição com dois dos jogadores que mais vem sendo úteis ao Timbu na disputa da Série B: Vinícius e Gilmar.

Dos dez gols marcados pelos alvirrubros na atual edição da Série B, cinco foram anotados pelos concorrentes de William, que chegou com status de titular, o que apimenta ainda mais a disputa saudável pela vaga no time. O atacante Vinícius, inclusive, comentou sobre o assunto, alegando ver com bons olhos a chegada do novo companheiro de posição.

‘’William é um jogador experiente e que já passou por grandes times. Eles vem pra somar, nos ajudar, é experiente. A gente que é mais jovem quer aprender com ele, a soma vai ser grande. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho e todo mundo que joga lá na frente sabe a concorrência que é’’, comentou.

Vinícius, que é o artilheiro da equipe no campeonato com três gols marcados, desfalcou o Náutico nos últimos três jogos devido à dores nas costas e é dúvida para o duelo do próximo sábado (29), diante do Criciúma. O centro avante comentou a respeito de sua meta individual dentro da competição.

‘’Primeiramente, eu quero voltar a jogar, já que eu passei cinco jogos fora. E dentro de campo eu quero voltar a bater essa marca de sete gols. A marca é baixa, mas eu quero fazer mais do que isso’’, disse.

Visando sair da péssima situação em que se encontra, o Náutico enfrenta o Criciúma neste sábado, ás 19h na Arena de Pernambuco. O Tigre ocupa a nona colocação, estando a um ponto de entrar no G4.