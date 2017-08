Vila Nova enfrenta desesperado Náutico mirando manutenção de vice-liderança

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 18ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2017, A SER DISPUTADA NO SERRA DOURADA, EM GOIÂNIA.

Nesta terça-feira (1), Vila Nova duela contra o Náutico, às 20h30, no Serra Dourada, em Goiânia, com portões fechados como a penúltima punição pela briga entre torcidas no clássico contra o Góias. O embate entre os times que se encontram em situações completamente opostas será válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O tigre vem embalado por uma vitória sobre o Figueirense por 1 a 0 fora de casa e se encontra na vice-liderança do campeonato com 29 pontos conquistados, apenas quatro atrás do América-MG. Mesmo que vença, a equipe não pode ultrapassar o líder, porém, o triunfo deixa o time distante do quinto colocado.

Do outro lado, Náutico amarga a lanterna da competição com apenas oito pontos ganhos e a cinco rodadas sem sentir o gosto da vitória. Após a última derrota contra o Criciúma, dentro de casa, o técnico Beto Campos foi demitido e quem comandará o alvirrubro em Goiás será o auxiliar técnico Levi Gomes.

A arbitragem da partida ficará por conta de Felipe Gomes da Silva, com assistência de Victor Hugo Imazu dos Santos e Luiz H. Souza Santos Renesto, todos do Paraná.

Vila Nova vai em busca da terceira vitória consecutiva

Para a partida, o treinador Hemerson Maria poderá contar com o retorno de um importante jogador. Após cumprir suspensão contra o CRB, o volante Geovane volta no lugar ao time titular no lugar de Claudinei. Na ala dos desfalques, o lateral esquerdo Gastón Filgueira cumprirá suspensão por ter tomado o terceiro cartão amarelo e ficará de fora da partida.

O mais cotado para assumir a titularidade é o lateral Mateus Muller, porém, não houve a confirmação de Hemerson. "Com a ausência do Gastón, é natural que entre o Mateus Muller. Temos outras opções, mas esta é a mais provável, porque é um jogador que já atuou em outros jogos e teve boa atuação. Perdemos um pouco da força defensiva do Gastón, mas podemos ganhar qualidade na cobrança de falta. É trabalho coletivo", afirmou o treinador.

O Vila Nova deve entrar em campo com Luis Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Matos e Mateus Muller; PH, Geovane, Alan Mineiro e Alípio; Mateus Anderson e Moisés.

Técnico interino sinaliza novidades no time titular alvirrubro

Levi Gomes comandou o time em apenas um treinamento e deve realizar mudanças no esquema de jogo da equipe. “O Náutico tem que buscar algo diferente. Se fez até agora de um jeito e não deu certo, vamos buscar uma coisa diferente para fazer as coisas andarem. Sei que tem jogadores não podemos contar por lesão e outros por cartões e isso não é bom. Mas tenho certeza que os jogadores vão mudar a atitude e dar um algo a mais em campo”, disse Levi.

O Timbu contará com a volta do zagueiro Breno, recuperado de lesão, deve entrar no lugar de Aislan. De fora, ficará o volante Jobson, cumprindo suspensão, o zagueiro Léo Carioca e o meia Giovanni que estão sob os cuidados do Departamento Médico alvirrubro.

A maior dúvida de Levi é com relação ao setor ofensivo da equipe. Gilmar e Vinícius duelam pela titularidade no ataque. O Náutico deve entrar em campo com Tiago Cardoso; Léo, Phelipe Gabriel, Breno Calixto e Ávila; Amaral, Amaral e Diego Miranda; Erick, Iago e Gilmar (Vinícius)