Após falha com Guilherme Alves, Náutico confirma Roberto Fernandes como novo técnico

A missão do novo técnico alvirrubro é evitar mais um rebaixamento (Divulgação/Náutico)

De volta para casa! Roberto Fernandes é o novo técnico do Náutico. Após dois dias da demissão do treinador Beto Campos, a diretoria alvirrubra anunciou o retorno pela quarta vez de Roberto Fernandes ao comando do Timbu. Alguns horas antes da divulgação oficial do clube no site oficial. O empresário Joca já tinha anunciado o acerto entre o técnico e o Náutico."Conversamos durante a madrugada. Entre o Náutico e Roberto está tudo acertado.", afirmou Joca.

Roberto Fernandes era unanimidade da diretoria do Náutico. Os primeiros contatos aconteceram ainda na noite do último domingo, antes mesmo do clube confirmar a saída de Beto Campos. A barreira principal era o valor salarial, o primeiro pedido de Fernandes era um pouco acima do que os alvirrubros queriam, mas as duas partes conseguiram entrar no acordo financeiro.

Pela quarta vez no comando alvirrubro, Roberto Fernandes esteve à frente do Náutico em 104 partidas com 47 vitórias, 25 empates e 32 derrotas. Inclusive, é o treinador com o maior número de jogos pelo Timbu na história da Série A do Campeonato Brasileiro.

A tragetória de Roberto Fernandes teve passagens pelo Linense-SP, Londrina, Guaratinguetá-SP, Anapolina-GO, Ceará, Vila Nova, Santo André, Ituano, Brasiliense, Atlético-PR, Figueirense, Fortaleza, Paysandu, América-RN, ABC, Remo, Capivariano, Paraná e Confiança-SE.

A missão de Roberto Fernandes não será fácil, o clube alvirrubro tem apenas 8 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B, com uma vitória, cinco empates e 11 derrotas. O técnico pernambucano, de 56 anos, já dirigiu dezenas de clubes de norte à sul do país. Agora aceitou o que para ele é um desafio, mas para alguns é uma missão impossível: evitar que o Timbu seja rebaixado para a Série C.

A próxima partida será nesta terça-feira (01), em Goiás, contra o Vila Nova que é o vice lider da competição. Quem comandará equipe na partida será o interino Levi Gomes.