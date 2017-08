Interino no Náutico, Levi Gomes aprova vitória sobre Vila Nova: "Conversa foi fundamental"

Feliz pelo triunfo, Levi pede incentivo da torcida em partida diante do Luverdense (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Isolado na lanterna e somando somente a segunda vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro 2017 na noite desta terça-feira (1º), ante o Vila Nova, o Náutico vem buscando se motivar a cada rodada na luta contra o rebaixamento. Em jogo realizado no Serra Dourada, mostrou mais eficiência e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Breno.

Comandado por Levi Gomes, que assumiu interinamente após a saída de Beto Campos, o Timbu não se intimidou e apresentou boa postura, saindo vitorioso fora de casa. O interino, que vai ter como substituto Roberto Fernandes, aprovou a atuação demonstrada pelo grupo com o resultado positivo.

"Agradeço a dedicação e o espírito de luta que nossos atletas tiveram, já que a conversa que nós tivemos foi fundamental. Mostrei o que era necessário, conversamos individualmente em grupo e mostramos que tínhamos condições de chegar e fazer um grande jogo. Essa entrega foi fundamental para superarmos as adversidades, mas não ganhamos de qualquer equipe. O Vila era o vice-líder e isso dá impulso grande para a gente conquistar mais vitórias pela frente", disse, comentando ainda a respeito da passagem de bastão e o foco do time contra o Luverdense.

Timbu conquista segunda vitória na Série B, novamente como visitante (Foto: Douglas Monteiro/Vila Nova)

"Com a vitória, tenho certeza que a torcida vai se inflamar e apoiar, dar a força necessária para que possamos terminar o turno com mais três pontos. Eu estou muito feliz, agradeço a Deus pela missão cumprida e, agora, seguiremos acompanhando e trabalhando durante dia após dia humildemente", completou.

Sob novo comando diante do Verdão, os alvirrubros terão a chance de conquistar o primeiro triunfo como mandante na Segundona. Até esse momento, venceu apenas na condição de visitante, buscando reabilitar também na competição nacional. O confronto com o alviverde de Mato Grosso será nessa sexta-feira (4), às 20h30, na Arena de Pernambuco.

Acumulando 11 pontos ganhos, os pernambucanos seguem ocupando a lanterna do certame, agora com cinco atrás do penúltimo colocado, o ABC. O próximo adversário, entretanto, também permanece na degola devido aos rivais diretos na briga terem pontuado, porém ficando com a distância menor.