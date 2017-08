Roberto Fernandes promove mudanças no Náutico para jogo com América-MG

Volante Amaral retorna à titularidade no Timbu após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo (Foto: Léo/Lemos/Náutico)

Na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, somando 14 pontos, o Náutico vem com fôlego novo para o segundo turno. Depois de duas vitórias seguidas e encostar no ABC, que está na 19ª colocação da competição nacional, o Timbu tem uma semana livre para treinos e, com isso, focar apenas no líder América-MG.

Visando o adversário da próxima sexta-feira (11), às 21h30, o grupo do time alvirrubro já iniciou a preparação após vencer o Luverdense. Para a partida contra o Coelho, Roberto Fernandes testou novidades entre os 11, promovendo mudanças inclusive no esquema tático, forçado no embate com o Luverdense por problemas na montagem.

No meio-campo, o volante Amaral retorna à titularidade por cumprir a suspensão pelo terceiro amarelo e Iago Silva é sacado. Quem também perde espaço é Vinícius, já que Aislan ganha oportunidade de formar a dupla de zaga com Breno Calixto e Feliphe Gabriel. Manoel, que estava suspenso, fica como opção para Diego Miranda na ala esquerda, que é improvisado no setor.

Cria da base, goleiro Jefferson é o substituto imediato de Tiago Cardoso no Timbu (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Na direita, o comandante opta pela manutenção de David, assim como Darlan na cabeça de área e Bruno Mota na armação, além de Gilmar e Erick no ataque. No gol, o jovem Jefferson está mantido com a saída do experiente Tiago Cardoso, que alegou problemas particulares e decidiu se desligar do elenco.

A atividade desta segunda-feira (7), realizada no CT Wilson Campos, foi fechada depois do esboço ser apresentado. No decorrer da semana, o treinador pode fazer novas alterações na equipe, pois deve ter voltas e tem três treinamentos a realizar. O lateral-direito Sueliton, na transição física, é cotado para retornar, enquanto que o meia Giovanni não tem prazo definido.

O atacante Alison, que não rendeu o esperado, não esteve presente ao Centro de Treinamento e negocia sua rescisão. Com isso, o escrete da Rosa e Silva poderá ir com: Jefferson; Aislan, Breno Calixto e Feliphe Gabriel; David, Darlan, Amaral, Bruno Mota e Diego Miranda; Gilmar e Erick.