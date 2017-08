Roberto Fernandes volta a mexer no Náutico e deixa escalação em aberto contra América-MG

Roberto aproveitou a semana sem jogos para fazer testes e conhecer melhor o elenco(Foto: Divulgação / Náutico)

O Náutico realizou um treinamento na manhã desta terça-feira (08), no CT Wilson Campos, se preparando para o duelo da próxima sexta-feira diante do líder América Mineiro, em partida que abre o returno da Série B. Para dar continuidade a reação que a equipe vem tendo dentro do campeonato, o técnico Roberto Fernandes optou por testar novas formações para o Timbu durante a movimentação.

A principal modificação foi a saída do esquema que 3-5-2, que vinha sendo utilizado, para um 4-4-2, utilizando dois meias de criação. Com isso, o zagueiro Aislan deixa a titularidade e o lateral esquerdo Manoel retoma sua vaga após voltar de suspensão, de forma que o time fica escalado com: Jefferson; David, Breno, Feliphe Gabriel e Manoel; Darlan, Amaral, Bruno Mota e Diego Miranda; Erick e Gilmar.

Novas alternativas foram testadas também na equipe suplente, que iniciou da seguinte forma: Bruno; Léo, Aislan, Rafael Ribeiro e Joazi; Jobson, William Schuster e Cal Rodrigues; Iago, Leilson e Vinícius. No decorrer do treinamento, o meia Cal Rodrigues ainda entrou no lugar do volante Darlan na equipe principal, dando um caráter mais ofensivo à escalação.

O volante William Schuster comentou as alterações, mantendo o mistério e se demonstrando disposto a atuar em qualquer função. ''Não sabemos nada ainda. Roberto fez muitas mudanças no esquema e nos jogadores, mas não tenho problema em jogar em nenhum dos dois. Os jogadores têm de estar preparados para tudo''.

O comandante alvirrubro ainda terá à disposição o lateral direito Sueliton, que vinha sendo titular na era Beto Campos e estava afastado por causa de uma lesão na coxa direita, mas já treinou normalmente com o grupo. O lateral esquerdo Henrique Ávila iniciou o processo de transição, e como o jogo só será na sexta (11), a expectativa do Departamento Médico é que o atleta esteja à disposição.