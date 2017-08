Náutico e Figueirense fazem duelo dos desesperados na Arena de Pernambuco

Náutico e Figueirense se enfrentarão na Arena de Pernambuco às 21:30 desta terça-feira (15). A partida é válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e vale um suspiro a mais para os dois lados.

Os mandantes amargam a última posição da competição, tendo conquistado apenas 14 pontos em vinte jogos. Porém, há um alento para os Alvirrubros: pela primeira vez depois de muitas rodadas, a equipe pode abandonar a lanterna, caso vença e conte com um tropeço do ABC diante do Internacional.

O Figueirense, por sua vez, também está mal. Com 21 pontos somados, os Alvinegros ocupam o 18º lugar e vem de um tropeço em casa. Porém, com uma vitória no território adversário, aliado a outros resultados, poderá respirar fora da zona da degola ao fim da rodada.

Dor de cabeça com desfalques e mistério na escalação Alvirrubra

Não bastasse a dificuldade de tentar largar a lanterna do campeonato, o Náutico ainda contará com mais um obstáculo: os desfalques. Hoje, são seis atletas do time pernambucano no Departamento Médico, que se tornaram dúvidas para o embate contra os catarinenses.

Os atacantes Gilmar, Erick e Vinícius, o zagueiro Breno Calixto, o meia Bruno Mota e o lateral direito David. Esses nomes não participaram da movimentação da última segunda (14) e tem boas chances de não irem para o jogo.

A escalação é um mistério. O técnico Roberto Fernandes optou por fazer um treinamento de portões fechados, mantendo a equipe em segredo, porém a formação mais cotada para iniciar o duelo é: Jefferson; Joazi, Aislan, Felipe Gabriel; Ávila, Amaral, William Schuster e Giovanni; Diego Miranda, William e Iago.

Com ausência de Iago, Julinho deve reaparecer no time do Figueira

Assim como os donos da casa, os Alvinegros também não demonstraram nenhum esboço do time titular da próxima rodada na preparação durante a semana. Porém, a única certeza é a ausência do lateral esquerdo Iago, que não viajou devido à uma gripe.

Com isso, Lucas Silva deve ser o titular e Julinho volta a ser relacionado depois de um tempo escanteado. Se por um lado o Furacão não contará com o titular da lateral esquerda, o atacante Nicolas Careca está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição de Milton Cruz.

Caso repita a base da última rodada, o Figueirense vai à campo com: : Saulo; Ferrugem, Bruno Alves, Leandro Almeida e Lucas Silva; Patrick, Zé Antônio, Juliano e Renan Mota; Henan e Zé Love.