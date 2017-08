Atacante William comenta sobre parte física e briga por titularidade no Náutico

William garante que estará melhor fisicamente contra o Ceará, mas ainda não no ideal da forma física(Foto: Divulgação / Clube Náutico Capibaribe)

Depois de um tempo parado, o experiente atacante William fez sua estreia pelo Náutico na última terça-feira (15), diante do Figueirense, e começou com o pé direito: marcando um dos gols da vitória por 2 a 0 e atuando durante toda a partida. Porém, de acordo com o próprio atleta, ainda não estará em 100% fisicamente para o duelo contra o Ceará, que acontecerá somente no dia 25.

O jogador disse que haverá uma melhora em seu condicionamento até o próximo desafio do Timbu, mas não será o suficiente para que ele esteja na melhor de sua forma física. Porém, afirmou que em seu terceiro jogo com a camisa Alvirrubra, que deverá ser diante do Brasil de Pelotas, no dia 6 de setembro, já vai ter adquirido o ritmo necessário.

''Se eu falar que estarei 100% contra o Ceará, vou estar mentindo. Eu vou estar bem melhor do que foi no jogo contra o Figueirense, vou procurar me movimentar mais. Eu acho que só a partir do terceiro jogo é que você começa a adquirir um ritmo legal. Mas eu sou fominha, quero jogar todos os jogos se for necessário. Eu estou com 34, mas o meu combustível é a diesel, viu? É difícil gastar'', brincou.

William comentou também sobre a luta por uma vaga na equipe titular. Nos últimos dois jogos, o técnico Roberto Fernandes optou por diferentes esquemas táticos, visando encarar cada adversário (nas ocasiões, América-MG e Figueirense) de uma forma, sendo mais defensivo no confronto fora de casa contra o Coelho. Quando perguntado sobre a possibilidade de ficar de fora contra o Ceará, no Castelão, caso o comandante opte novamente por uma escalação mais cautelosa, William respondeu novamente com bom humor.

''Quanto a isso, não entro em detalhes, tem que respeitar o Roberto. Se ele achar que contra o Ceará a gente tem que ter a mesma formação que foi contra o América MG, saindo em velocidade, eu vou respeitar. E se ele vier me perguntar, vou responder que sou jogador de velocidade'', afirmou rindo.