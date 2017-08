Naútico faz lançamento de novos uniformes para temporada 2017/2018

(Foto: Divulgação / Clube Náutico Capibaribe)

A noite desta sexta-feira (18), foi marcada por uma novidade fora de campo, com o lançamento do novo uniforme do Náutico para a temporada 2017/2018, no Memorial Alvirrubro. Continuando com a Topper numa parceria que já entra em seu segundo ano, o Timba teve como inspiração a paixão e identificação da torcida com o clube. O evento contou com a presença de sócios-torcedores, imprensa e convidados que puderam assistir o desfile dos jogadores.

Provando isso, o uniforme desse ano, não fugirá das cores que lembram o hino do timbu, com o vermelho de luta e o branco de paz. A principal diferença estão nas listras que compõem a frente da camisa. Elas estão mais grossas e em distribuição igual das cores (a anterior tinha mais listras vermelhas que brancas). Outro detalhe importante é que agora a camisa 1 terá gola polo, enquanto a 2 será em V. Os números continuarão com a cor azul e branca.

Já a camisa dos goleiros virão em três opções, mas só duas estarão disponíveis para compra. As que os arqueiros alvirrubros usarão terão uma combinação de verde com azul claro, azul médio com azul marinho e cinza com chumbo, ficando esta última apenas para os atletas. As camisas de treino serão em vermelho para os jogadores, cinza com chumbo para CT e uma mescla de laranja com marinho para os goleiros.

E o clube não perderá tempo. A estreia do novo uniforme será já no próximo jogo contra o Ceará na sexta-feira (25), na Arena Castelão. Pensando nos seus sócios, o clube divulgou que todos eles terão desconto de 5% na compra das camisas, que custarão R$ 219,90, na versão masculina e R$ 209,90 na feminina. Para o público infantil, o preço do kit completo estará por R$ 219,90. As peças já começam a serem vendidas amanhã (19) na Timbushop, loja oficial do Náutico.