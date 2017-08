Desfalcado para encarar Ceará, Náutico pode ter novidades no time titular

Foto: Náutico/Divulgação

O Náutico terá com quatro desfalques certos para montar o time titular que enfrentará o Ceará nesta sexta, no estádio presidente Vargas, pela 22ª rodada da Série B. O atacante William, os laterais Ávila e David, e o zagueiro Léo Carioca não viajam com a delegação para Fortaleza. E o técnico Roberto Fernandes também não contará com o atacante Erick, negociado com o Braga-POR.

O atacante William que estreou com gol na vitória de 2 a 0 para o Figueirense, buscava uma sequência de jogos no Náutico, mas por conta de um incômodo na coxa direita não poderá atuar pelo time alvirrubro. O atleta não treinou nesta terça-feira (22).

O lateral Ávila tem uma lesão na coxa esquerda, chegou a fazer um teste na primeira parte do treinamento, mas sentiu novamente a lesão. Já Léo Carioca está em fase de transição, ainda se recuperando de dores no tornozelo esquerdo e o lateral David é o que tem a contusão mais grave, de grau um na coxa direita, e segue no departamento médico.

Com as ausências, o treinador Beto Fernandes deve manter Joazi da lateral direita e Manoel deve ocupar o lugar de Ávila, na esquerda. Com a saída de Erick e a contusão de Willian, Roberto pode armar a equipe pela primeira vez os meio-campista Bruno Mota e Giovanni jogando tudo.

Com a possibilidade da nova dupla no meio de campo alvirrubro, Bruno Mota relembra a parceria pelo Atlético-PR "A gente se conhece há algum tempo, desde o Atlético, e viu que podemos fazer isso. Já joguei mais atrás na base e à frente também e não vejo problema em ajudar. Se for dar certo os dois, qualidade não vai faltar. Se ficar mais com a bola, vamos correr menos e vamos marcar menos", afirmou Mota.