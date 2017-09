De portões fechados, Náutico treina com novidades para jogo contra Brasil

Timbu busca seguir com regularidade dos últimos jogos para se aproximar de saída da degola (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Cercado de mistério. Dessa maneira, o Náutico fez o primeiro dos dois únicos treinos esta semana visando jogo com o Brasil, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Com mais tempo para os treinamentos devido a data Fifa, o elenco realizou um jogo-treino com o Decisão - que se prepara para a A-2 do Estadual - e derrotou por 7 a 0 na última quinta-feira (31).

Ausente na atividade contra o Falcão, o meia Giovanni voltou a treinar junto o grupo e é reforço para o técnico Roberto Fernandes, que ainda não dá pistas da provável equipe que enfrenta o Xavante. Ele se junta ao atacante William, que esteve em campo na movimentação na Arena e está disponível para atuar depois de ser desfalque diante do Ceará.

No treinamento realizado nesta segunda-feira (4), no palco do duelo, o comandante alvirrubro teve também um desfalque. O zagueiro Breno Calixto sentiu um desconforto no último domingo (3) e acabou sendo poupado, realizando exames mais detalhados e ficando com presença incerta.

Zagueiro Breno sentiu incômodo na coxa direita e passou por exames preventivos (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Ocupando a 19ª colocação e somando 17 pontos, o Timbu tenta ter um novo fôlego na Segundona e se aproximar de deixar a zona da degola. Ainda que esteja oito pontos atrás do primeiro rival fora do Z-4, que é o Goiás, o time pernambucano vem conseguindo resultados positivos, o que motiva o meia Diego Miranda.

"Jogando em casa, nós temos de ter mais agressividade e foi assim que conseguimos duas vitórias contra Figueirense e Luverdense. Então, só pode ser dessa maneira. Focar do primeiro ao último minuto e propor o jogo, pois sabemos que o Brasil vem para contra-atacar e teremos de fazer a nossa parte da melhor maneira possível e matar logo o duelo", declarou o armador.

Caso não contem com Breno, os alvirrubros devem ir a campo ante os gaúchos nessa quarta-feira (6) com: Jefferson; Sueliton, Aislan, Feliphe Gabriel e Ávila; Amaral, Diego Miranda, Bruno Mota e Iago Silva; Gilmar e William.