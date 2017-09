Náutico assina com goleiro Busatto e o atacante Dico encerrando as contratações para temporada

Os dois novos reforços alvirrubros já participaram do treino da manhã (Foto:Comunicação/Clube Náutico Capibaribe)

O Náutico anunciou na manhã desta quarta feira duas novas peças para o elenco. São o goleiro Busatto e o atacante Dico. Os dois realizaram os exames médicos e já participaram do treino junto ao grupo. Ainda hoje, devem assinar o contrato e assim aguardar os seus nomes no BID da CBF para poderem estrear.

O goleiro de 26 anos foi formado na base do Grêmio e rodou pelo Nordeste, em clubes como ASA-AL, Icasa-CE e América-RN. Busatto retorna ao futebol brasileiro depois de duas temporadas no Podbeskidzie Bielsko-Biała, da primeira divisão do futebol polonês. Ele chega para pôr um fim na inexperiência do gol alvirrubro, que conta com Jefferson com uma certa rodagem, porém o trio da base, Sérgio, Renan e Bruno pouco podem demonstrar em uma competição do porte da Série B.

Comparando ao seu companheiro, Dico tem uma passagem ainda maior em clubes nordestinos, especialmente do interior. No início do ano, ele estava no Treze-PB, onde fez 5 gols em 19 partidas. Depois, o atacante se transferiu para o rival e seu último clube, Botafogo-PB, balançando a rede por 7 oportunidades em 18 jogos. O atleta tinha propostas do ABC-RN e Paysandu, mas optou pela equipe alvirrubra.

No dia de ontem, o Timbu também anunciou a contratação de Rafinha, por empréstimo até o final do ano. No momento, a busca por reforços está fechada no clube pelo limite de inscrições determinado pela CBF. A direção ainda analisa a possibilidade da abertura de mais uma vaga.