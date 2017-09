Apresentado, Rafinha mostra motivação para ajudar Náutico a evitar rebaixamento

Foto: Divulgação oficial

Novo contratado do Náutico, o meia Rafinha, de 25 anos, realizou exames no clube nesta terça-feira (12). O atleta pertence ao São José, onde disputou 26 partidas nesta temporada e marcou oito gols. O jogador já defendeu as cores de sete clubes, sendo eles; São Bento-SP, Vila Nova-GO, Juventus de Seara-SC, Novo Hamburgo-RS, Cerâmica-RS, Santo Ângelo-RS e Sapucaiense-RS.

Rafinha afirma nunca ter passado por divisões de base, mas diz que isso acabou ajudando no futebol de campo."Não fiz base também, fui do futsal direto para o profissional. Mas isso, com certeza, me ajudou bastante. Questão da finalização com as duas pernas. Isso também vem do futsal, a gente treina bastante isso. Acredito que o futsal me dá bastante apoio dentro de campo."

O meia também falou da situação delicada que o Náutico se encontra: "A gente sabe da situação que se encontra o clube. A gente não pode estar, com a grandeza que tem o Náutico, nessa situação lá embaixo. Vamos trabalhar forte essa semana, porque pontuar fora de casa é importante."

Já no primeiro treino na equipe alvirrubra, o meia afirma ter sido muito bem recebido pelo elenco e já foi testado na equipe titular pelo técnico Roberto Fernandes. Caso seja regularizado, já deve iniciar o próximo jogo, contra o Oeste, na Arena Barueri, entre os 11 titulares.

“A recepção foi muito boa. Já conhecia alguns jogadores lá do Sul como Amaral, Miranda e Léo Carioca. A comissão técnica também me recebeu muito bem, assim como a direção me deu apoio.” afirmou o jogador.

O timbu vai até São Paulo no próximo sábado, para enfrentar o Oeste pela Série B do Campeonato Brasileiro, Oeste que vem de duas vitórias e se encontra na oitava posição da competição.