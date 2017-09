Roberto Fernandes mantém mistério para jogo contra Oeste

Roberto aproveitou os treinos da semana para testar opções (Foto: Divulgação / Náutico)

O Naútico segue sua busca pela saída da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Vivendo uma boa fase, o técnico Roberto Fernandes está tomando todas as preucações para que ela continue. Foi por isso que o treino realizado hoje (13) no CT Wilson Campos visando o jogo contra o Oeste, que acontece nesse sábado (15), na Arena Barueri, foi fechado para os jornalistas.

Mesmo com o mistério mantido pelo comandante alvirrubro, a expectativa pelos treinos realizados no ínicio da semana, é que Leilson comece no ataque, já que os novos contratados Rafinha e Dico, não devem ser regularizados à tempo. Caso Fernandes não opte por ele, o titular deverá ser Vinícius, que se recuperou à pouco tempo de lesão. O técnico falou sobre isso.

"A nossa expectativa é em relação a regularização de Rafinha e de Dico. Esses dois jogadores, regularizados, deverão viajar para São Paulo. Quanto ao aproveitamento na equipe titular, Rafinha está mais próximo do que o Dico, mas não será nenhuma surpresa se o Dico aparecer", afirmou.

Uma situação menos provável, mas que pode ter o fator surpresa, é colocar o lateral Ávila mais a frente, numa posição que já atuou. Se isso acontecer, Manoel, que segundo o técnico, vem se destacando nos treinamentos, herdaria a vaga na lateral. Mas o que se espera é que essa opção, se acontecer, será utilizada durante o jogo.

"O Leílson e uma das opções. Mas tenho algumas opções dentro do elenco. Por exemplo, Ávila já jogou no ataque e Manoel é um jogador que vem crescendo muito de produção e pedindo oportunidade. Só que Ávila não vem dando essa oportunidade na lateral. Então, essa é uma alternativa que pode aparecer no jogo, com Ávila jogando na função que ele já jogou por outros clubes".

O time provável que enfrentará o oitavo colocado da segunda divisão será composto por: Jefferson, Joazi, Breno, Feliphe Gabriel e Manoel; Amaral, Diego Miranda e Giovanni; Gilmar, Leílson e William.