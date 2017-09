Regularizado, atacante Dico é apresentado e vira opção no Náutico

Foto: Divulgação / Clube Náutico Capibaribe

O atacante de 29 anos quase estreou na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Náutico saiu derrotado contra o Oeste, porém, foi impossibilitado de atuar pois ainda não estava regularizado no BID, regularização que saiu nesta segunda-feira. Dico encontra-se à disposição do técnico Roberto Fernandes e deve jogar de titular contra o Internacional, no sábado, às 16:30, já que seu concorrente no ataque, William, vai ficar de fora por 12 dias devido a uma lesão na coxa esquerda.

O jogador comentou sobre não ter ido a campo contra o Oeste: “Estou preparado. Até pensei que iria viajar para o último jogo, mas não deu certo. Estou trabalhando forte para ter o merecimento de atuar, independentemente de ser titular ou não. Se o professor me colocar, sei da importância da minha presença. Sou batalhador, respeito meus companheiros e quero contribuir com a equipe”, afirmou o atleta.

Antes de acertar com o clube alvirrubro, Dico recebeu proposta oficial do ABC, e foi sondado pelo Paysandu, porém, segundo o atacante não houve dúvidas na hora de escolher seu destino.

-"Escolhi vir para o Náutico porque a história e muito bonita. Acompanho o Náutico desde criança e sei da importância do time no Brasil. É uma camisa muito pesada. Já vim sabendo de todas as dificuldades, mas deixei de lado.", disse

No jogo contra o Internacional, o Náutico pode contar com Dico para estrear uma nova dupla de ataque, o também recém chegado Rafael Oliveira pode vir a campo ao lado de Dico, juntos marcaram mais da metade dos gols do Botafogo-PB na temporada, em 62 jogos os dois balançaram as redes 35 vezes. O técnico Roberto Fernandes comentou a respeito da dupla:

"Dico vem como artilheiro do Botafogo-PB da Série C. Rafael Oliveira é um dos artilheiros do Brasil na temporada. São jogadores que, dentro da condição do Náutico, estão vindo para tentar dar mais opção.”

O Timbu recebe o Internacional no Lacerdão, em Caruaru, no próximo sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Colorado vem de uma vitória sobre o Figueirense na última rodada, e atualmente é o vice-líder da competição.