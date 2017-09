Náutico realiza treino fechado em Caruaru para partida contra Internacional

Divulgação/Clube Náutico Capibaribe

Em treino fechado, o Náutico realizou algumas atividades táticas nesta quinta-feira (21) para enfrentar o Internacional no próximo sábado (23) no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da série B.

Para a partida, o Timbu contará com retornos ao elenco, como também desfalques. O lateral-esquerdo Ávila está suspenso pela expulsão no jogo contra o Oeste, e o atacante William, que saiu machucado, também é desfalque do jogo. O zagueiro Breno Calixto, recuperado de uma lesão na coxa direita, está disponível para o técnico Roberto Fernandes e deve entrar na vaga do Feliphe Gabriel. Breno exaltou o trabalho realizado pelos fisioterapeutas do clube no processo de sua recuperação e falou que pretende fazer o possível para estar totalmente preparado para o jogo, mas com cautela.

“Passei 15 dias na fisioterapia. Tenho até de exaltar o trabalho dos fisioterapeutas Silmário, Marcelinho e Guga, que me deram toda a atenção e pude me recuperar. Tratei de domingo a domingo, sem folga. Hoje ainda não estou 100%, mas acredito que estarei até o dia do jogo. Já estava trabalhando a parte física e vou entrar no meu limite”, comentou Breno Calixto.

Além do Breno, o lateral-direito Suelinton volta à titularidade e pode entrar na vaga de Joazi. Animado com a oportunidade de poder jogar perto de sua cidade natal, Vitória de Santo Antão, o lateral fala sobre o apoio que vem recebendo da torcida na cidade de Caruaru, lugar que o jogador já é íntimo.

"Já conheço bem Caruaru. Passei quatro anos jogando pelo Porto e sei do carinho do torcedor. Esse apoio será bastante positivo para o nosso foco de sair com o resultado positivo. Com certeza eles irão fazer uma festa bonita e vamos levar isso para dentro de campo", disse.

O alvirrubro também conta com uma novidade, o volante Willian Schuster no lugar do atacante Gilmar.

Provável escalação do Náutico para enfrentar o Colorado: Jefferson; Suelinton, Breno Calixto, Aislan e Manoel; Amaral, Willian Schuster, Diego Miranda, Rafinha e Giovanni; Rafael Oliveira.