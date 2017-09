Jogo Náutico x Inter AO VIVO na Série B  2017 (0-0)

Google Plus

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Náutico x Internacional ao vivo, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

Focado em buscar o resultado, o comandante do Colorado exalta que terá dificuldades e destaca a importância de sair com a vitória: "Se você pensar em maneira só de classificação ou momento, tem que trabalhar sempre o máximo pela vitória. Caso não consiga, tem que levar um ponto e tem que continuar somando, matando jogos em casa e fazendo o melhor possível fora. Essa é a sequência que a gente tem que ter", assegurou Guto

Meia Camilo, recuperado de lesão muscular na panturrilha direita, volta a ser opção, mas deverá ficar como opção no banco de reservas. De acordo com o técnico Guto Ferreira, o meio-campista ainda não está no ritmo dos demais

O meia D'Alessandro, cumprindo suspensão pelo terceiro amarelo, abre a vaga para Felipe Gutiérrez, enquanto que o zagueiro Klaus se recupera de cirurgia no punho esquerdo e Ernando mais uma vez será seu substituto

Já o Internacional possui três baixas para a partida. Lateral-direito Cláudio Winck, por desconforto muscular coxa esquerda devido ao choque com o goleiro Saulo do Figueirense no último jogo, sai para entrada de Alemão

Mandando a partida no Luiz Lacerda, em Caruaru, por impossibilidade da Arena de Pernambuco, o técnico Roberto Fernandes minimiza qualquer questão de adaptação e destaca o bom retrospecto no estádio: "O Náutico aqui, historicamente, sempre fez bons jogos, teve bons resultados e muito apoio dos torcedores da região. É isso que vamos precisar nos quatro jogos. Lacerdão será o nosso caldeirão e a nossa casa. Que possamos ter bons resultados e sermos muito felizes aqui"

No meio-campo, o volante Willian Schuster no lugar do atacante Gilmar e formará o setor junto a Amaral, enquanto que Diego Miranda, Rafinha e Giovanni atuam mais adiantados

Atacante Rafael Oliveira, recém-contratado, entra na vaga de William, já o lateral-esquerdo Manoel é o responsável por substituir o suspenso Ávila e volta a atuar na função

Em compensação, o zagueiro Breno Calixto, com incômodo na coxa direita e que estava ausente há dois jogos, recupera o lugar ocupado por Feliphe Gabriel. O lateral-direito Sueliton, por opção, ocupa o espaço de Joazi

Para a partida, o Timbu não vai poder contar com o lateral-esquerdo Ávila, suspenso após expulsão na última partida, e o atacante William, que saiu lesionado

O Internacional, por sua vez, encarou o Figueirense no Beira-Rio e bateu por 3 a 0, que o deixou na liderança. Na terça-feira (19), o América-MG foi mais eficaz e venceu o Paraná pelo placar mínimo, fazendo o Colorado ir à vice-liderança

Na última rodada, o Náutico foi até Barueri visitar o Oeste e foi batido por 1 a 0, que o fez permanecer na vice-lanterna da competição