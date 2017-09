Roberto Fernandes lamenta derrota, mas exalta luta do Náutico: "Jogamos perto do limite"

Fernandes alertou para oscilação do time (Foto: Divulgação / Náutico)

A festa foi linda, a torcida do Náutico compareceu em peso, mas o resultado positivo em Caruaru não aconteceu. Ao final dos 90 minutos, vitória do Internacional por 1 a 0 com gol de Leandro Damião, deixando o Náutico sucumbindo ainda mais na Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o time gaúcho assumiu a liderança da competição.

Apesar do péssimo resultado se analisar a tabela, o técnico Roberto Fernandes minimizou a derrota do time, principalmente pela luta da equipe e a qualidade acima da média da competição que o adversário apresenta. Para o comandante alvirrubro, o time jogou no limite do que pode apresentar dentro de campo.

"Foi um jogo contra uma equipe que está só de passagem na Série B. É irrelevante falar sobre a qualidade do Inter. Mas acho que a equipe fez um jogo perto do limite. O que cobro do elenco é que a gente não tem mais espaço para oscilar. Se a gente tivesse esse nível de atuação contra o Oeste, por exemplo, poderíamos ter vencido o jogo. Não temos direito de errar porque o primeiro turno que nós fizemos nos dá um peso de ter que vencer", analisou.

Outra reclamação foi feita já na saída de campo pelo zagueiro Aislan. O zagueiro reclamou da arbitragem não só da partida, mas de todo o campeonato em jogos do Náutico. Na coletiva de imprensa, Roberto Fernandes ratificou essa opinião, citando lances capitais como o gol do Internacional e uma grande chance do Timba no fim do jogo.

"No gol do Inter tivemos uma falta clara sobre o Amaral. É só colocar na tevê e repetir o lance. E o lance capital no fim da partida ao nosso favor, foi assinalado impedimento. Na dúvida, é contra o Náutico", frisou.

Melhor em campo e responsável por evitar que o time de Rosa e Silva sofresse uma goleada, o jovem goleiro Jefferson comemorou as boas defesas, apesar de ter declarado que preferia que todas as defesas fossem trocadas pelo triunfo alvirrubro. Além disso, o arqueiro ressaltou a importância da torcida alvirrubra na luta contra o rebaixamento.

“Pedimos encarecidamente que nos apoiem. Enquanto tiver chance, nós vamos lutar. Essa camisa tem muita tradição. Peço ao torcedor que não nos abandonem porque nós vamos tirar o Náutico dessa situação”.