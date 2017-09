Meia Bruno Mota critica falta de chances e solicita dispensa do Náutico

Google Plus

Atleta, porém, deve voltar ao Atlético-PR - que detém seus direitos - após não encarar Paraná (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Bruno Mota não é mais jogador do Náutico! Não bastasse a derrota para o Paraná na noite desta terça-feira (26), o Timbu perdeu também uma peça para a montagem do time titular. Emprestado pelo Atlético-PR para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o meia se mostrou insatisfeito com a falta de aproveitamento e pediu para sair.

Depois de três meses e apenas sete partidas disputadas com a camisa alvirrubra, o armador deve retornar ao Furacão, clube que detém seus direitos federativos. Dessas, quatro foram sob o comando do treinador Roberto Fernandes, sendo a última na vitória diante do Brasil por 1 a 0, na Arena de Pernambuco.

Bruno disputava a posição com Giovanni no meio-campo e chegaram a jogar juntos, mas o técnico indicou que dificilmente essa alternativa de formação seria repetida no futuro, deixando-o sem espaço. Na partida contra o tricolor paranaense, foi cortado da relação e sequer entrou na lista de relacionados.

Timbu voltou a apresentar má atuação e acabou superado pelo Paraná fora de casa (Foto: Divulgação/Paraná)

Aos 22 anos, o armador tem vínculo junto ao Atlético até dezembro de 2018 e se junta ao volante Darlan, que também solicitou desligamento. Na última segunda-feira (18), foi finalizado o prazo de inscrições para a Segundona e a diretoria dos pernambucanos fechou a lista de reforços com os atacantes Dico e Rafael Oliveira, além do goleiro Busatto.

O clube da Rosa e Silva volta a campo, pela 27ª rodada da competição nacional, já nesse fim de semana. No sábado (29), o Aristocrático duela contra o Boa Esporte no Lacerdão, às 16h30, tentando evitar retornar à lanterna, atualmente ocupada pelo ABC, que possui 18 pontos - dois a menos - no momento.