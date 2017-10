Atacante Gilmar rompe ligamento do joelho direito e desfalca Náutico até o fim da Série B

Foto: Divulgação/Clube Náutico Capibaribe

O Náutico segue com péssimas notícias no Departamento Médico. O atacante Gilmar teve rompimento do ligamento do joelho direito constatado nos resultados dos exames que saíram na manhã desta terça-feira. De acordo com Renato Paes Barreto, médico do clube, o atleta deve ficar de seis a oito meses fora dos gramados.

"Foi uma lesão igual a sofrida por Rafael Oliveira, recentemente. Mas como ele teve uma contusão de grau 2 também no joelho no ligamento colateral medial, terá de realizar um tratamento na fisioterapia para cicatrizar e, em seguida, fazer cirurgia”, explicou.

Gilmar saiu machucado na partida contra o Goiás, na sexta-feira (6), se queixando de uma pancada no último lance do segundo tempo. Ele tentou retornar para a etapa final, porém sem sucesso, e foi substituído ainda no primeiro minuto. Na reapresentação do elenco na segunda-feira (8), o jogador seguiu reclamando e passou por exames, sendo observada a gravidade da lesão.

Ele é mais um atacante a desfalcar o Timbu no resto da temporada. Rafael Oliveira teve a mesma lesão e Vinícius sofre de um problema lombar crônico e também não joga mais pela Série B.

Mesmo com a "maré de azar", alguns atletas irão esvaziar o Departamento Médico alvirrubro em breve. Entre eles, Ávila e Léo Carioca estão em tratamento final. Por outro lado, o zagueiro Breno Calixto ainda está na fase de recuperação de uma lesão na coxa.