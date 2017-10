Náutico com apenas dois zagueiros para decisão contra CRB

Divulgação/Náutico

Com esperanças de se manter no Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico tem alguns problemas para decisão contra o CRB, na terça-feira, em Macéio. O técnico Roberto Fernandes terá algumas dificuldades para montar o time para partida. Além de não contar com zagueiro Léo Carioca, se recuperando de um estiramento, e Breno Calixto, se recondicionando fisicamente após passar três semanas em tratamento também de um problema muscular, o treinador alvirrubro tperdeu também Feliphe Gabriel, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Guarani.

O zagueiro Aislan, e o prata da casa Rafael Ribeiro, de 21 anos são os únicos zagueiros á disposição de Roberto Fernandes, Rafael Ribeiro atuaou apenas uma vez nesta Série B entrou em campo na derrota por 3 a 0 para o Paraná, em Curitiba. Além desse jogo, só havia entrado em campo diante do Salgueiro, em fevereiro, ainda pelo Campeonato Pernambucano.

A dor de cabeça do treinador também é para montar o meio de campo onde Diego Miranda também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o seu substituto imediato, o volante William Schuster, está vetado pelo departamento médico. As opções para substituir são os volantes Jobson, que não entra em campo como titular desde julho, e Renan Paulino, que voltou a ser acionado no segundo tempo contra o Guarani, após passar quatro meses sem receber uma oportunidade.

"Se não tivermos que criar uma situação diferente temos dois substitutos imediatos Diego Miranda). Jóbson, que tem uma característica, ou o Renan Paulino, que tem outra. Mas pela necessidade de vitória talvez possa manter só um volante ali e preencha esse meio com jogadores com características mais ofensivas", comentou Fernandes