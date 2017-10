Lateral-direito Sueliton se lesiona e desfalca Náutico em ‘decisão’ contra ABC

Jogador se machucou na partida contra o CRB (Foto: Divulgação / Náutico)

O Náutico vive um ano difícil no Campeonato Brasileiro da Série B. Desde o início da competição o time está na zona de rebaixamento. E com o fim do torneio se aproximando, a saída parece cada vez mais difícil. Boa parte das dificuldades do Timba está no fato do elenco ter sofrido com muitas contusões.

Para o jogo contra o ABC, o técnico Roberto Fernandes ganhou mais um problema. O lateral-direito Sueliton, que vinha numa boa sequência como titular, foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento colateral lateral do joelho esquerdo. Segundo Francisco Couto, médico do Náutico, a lesão é extremamente rara.

“O joelho tem alguns ligamentos. E Sueliton rompeu um deles, que é o colateral lateral. É uma lesão raríssima, que atinge menos de 2% dos atletas. Está fora da partida”, explicou o médico.

Ainda de acordo com o médico, o tratamento desse caso costuma ser mais difícil, por isso não dá para precisar quanto tempo o jogador ficará de fora dos gramados, por existir a possibilidade de um jogador passar por uma cirurgia, além do condicionamento físico que terá que ser readquirido.

Preparação para o jogo

Com a saída dele, quem deve ganhar a vaga no time titular é o prata da casa Joazi, que vinha como titular antes de perder a vaga pra Sueliton. Quem também volta como titular é o zagueiro Feliphe Gabriel que cumpriu suspensão na partida contra o CRB. Com isso, Rafael Ribeiro sai do time e Aislan deve permanecer, já que Breno Calixto ainda está se recuperando de um estiramento.

Dico, que sentiu dores na coxa direita e foi tirado momentos antes de começar o jogo, fez exame e não foi constatada nenhuma lesão. Sendo assim, também está liberado para o jogo. Com isso, Fernandes deve escalar o time com: Jefferson; Joazi, Aislan, Feliphe Gabriel e Manoel; Amaral, Renan Paulino, Giovanni e Cal Rodrigues (Dico); Bruno Mota e Rafinha.